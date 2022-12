Quel est l'état du marché du streaming vidéo en Belgique en 2022 ? Hello Safe a tenté de le décrypter dans une étude.

Lancée en Belgique en septembre 2014, la plateforme de streaming Netflix est devenue leader en 2021. Avec un développement exponentiel du marché du streaming en parallèle, est-ce que son offre est toujours compétitive ? Hello Safe a comparé le prix de trois abonnements de streaming disponibles entre 2014 et 2022.

Il en ressort que 2022 marque un tournant important dans l'offre Netflix car tous les prix de ses abonnements sont en hausse cette année, ce qui représente une grande première. Ainsi, en comparant les prix entre le déploiement de la plateforme en 2014 et aujourd'hui, toutes les offres ont augmenté d'en moyenne 3,8 euros, soit de 41%. 2022 marque aussi la hausse de l'abonnement Essentiel, qui n'avait alors jusque-là jamais augmenté.

En Belgique, 79% du marché du streaming est détenu par 3 acteurs

Différents acteurs du streaming sont déjà présents en Belgique depuis quelques années. En 2021, Netflix détenait les plus grosses parts de marché (34%), suivi de près par Prime Video (24%) et Disney+ (21%). Ces trois plateformes ils représentent 79% du marché du streaming en Belgique.

Les plateformes de streaming locales comme Be tv comptent pour moins de 15% du marché. Il apparait donc que ces plateformes propres au pays sont bien moins populaires auprès des Belges, et souffrent de la concurrence internationale.

9 euros, le prix moyen d'un abonnement mensuel à une plateforme de streaming

La Belgique dispose déjà d'un large choix de plateformes de streaming. Les plus grandes sont au nombre de 9 et chacune dispose de caractéristiques et catalogues différents. On note que le prix moyen mensuel d'un abonnement à une plateforme de streaming en 2022 est de 9,04 euros, et les abonnements à l'année ou les essais gratuit ne sont pas très populaires.

