Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

A mesure que les craintes à l'égard du covid s'estompent, davantage d'amateurs de films migreront de leurs canapés défoncés aux sièges confortables des salles de cinéma. En 2023, les revenus du box-office dépasseront ceux de 2019, une bonne nouvelle pour les chaînes de cinéma accablées de dettes datant de la pandémie.

Les plateformes de streaming perdront des abonnés à mesure que les frais mensuels augmenteront, mais devront néanmoins satisfaire leurs envies de contenu toujours plus riche. Le leader du marché, Netflix, dépensera ainsi 17 milliards de dollars en la matière, mais accordera surtout la priorité à l'argent qu'il pourra soutirer de ses utilisateurs. Warner Bros sortira un service combinant HBO Max et Discovery+.

Grâce à leurs revenus, les plateformes devraient tourmenter les diffuseurs traditionnels dans de nouveaux domaines. Ainsi, Amazon Prime Video mène la danse dans la diffusion de compétitions sportives, qui restaient jusqu'ici l'apanage de la télévision traditionnelle. Dès 2023, aux Etats-Unis, Apple TV+ diffusera des matches de football en direct de la Major Soccer League, suite à un accord de 2,5 milliards de dollars.

A ce jour, la concurrence pour le sport n'attire pas vraiment Netflix. L'entreprise espère qu'un service moins cher, mais avec publicité, lancé sur plusieurs marchés en novembre 2022, attirera les téléspectateurs à court d'argent et relancera la croissance des abonnés. Netflix compte pourchasser les profiteurs du monde entier en sévissant contre le partage des mots de passe.

Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial. london@eiu.com Economist Intelligence

