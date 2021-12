Quatre PME sur 10 veulent que leurs voitures de société soient électriques d'ici 2026

Malgré les inconnues sur le coût du passage à une mobilité verte, quatre PME possédant des voitures de société sur dix souhaitent rendre leur flotte entièrement électrique avant 2026 et 25 % d'entre elles procèderont déjà à l'installation de bornes de recharge sur le lieu de travail l'an prochain, selon une étude menée auprès de 560 petites et moyennes entreprises par les services RH Acerta et les organisations patronales ETION et VKW Limburg.