Stellantis entend doter dès 2024 ses 14 marques d'un système d'infodivertissement de top niveau. Baptisé cockpit digital, il permettra une connectivité hors pair, proposera des images en ultra-HD et un son haut de gamme, et adaptera automatiquement le contexte digital de la voiture suivant le jour de la semaine. Pour le développer, Stellantis s'était déjà associé à Amazon et avec Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple. Il vient d'y ajouter Qualcomm, le producteur américain de semi-conducteurs. Le constructeur entend non seulement sécuriser son approvisionnement en puces mais aussi bénéficier des avancées technologiques du groupe américain dans le domaine auto.