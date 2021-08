Cette mesure est mesure destinée à faire face à une baisse d'activité consécutive à une nouvelle vague épidémique de Covid-19 dans le pays.

La compagnie aérienne Qantas a annoncé mardi qu'elle allait demander à 2.500 de ses employés de prendre des congés sans solde, une mesure destinée à faire face à une baisse d'activité consécutive à une nouvelle vague épidémique de Covid-19 dans le pays.

Les pilotes, les membres d'équipage et les employés aéroportuaires de Qantas et de sa filiale à bas prix Jetstar seront placés en congés sans solde à partir de la mi-août et pour une durée estimée à deux mois, a indiqué la compagnie. "C'est clairement la dernière chose que nous souhaitions faire, mais nous sommes maintenant confrontés à une période prolongée de réduction des vols et cela signifie qu'il n'y a pas de travail pour un certain nombre de nos employés", a déclaré le directeur général Alan Joyce dans un communiqué.

Selon Qantas, en mai, près de 100% de ses vols intérieurs opéraient mais les mesures de restriction liées à l'apparition d'une vague épidémique dans le pays a fait chuter ce pourcentage à moins de 40% en juillet.

La plupart des employés concernés sont basés en Nouvelle-Galles du Sud, un État largement affecté par l'apparition de nombreux cas de coronavirus. Le confinement de la plus grande ville du pays, Sydney, est entré dans sa sixième semaine et devrait durer au moins un mois de plus.

Qantas et Jetstar ont déjà placé en congés sans solde des milliers de membres du personnel navigant international depuis début 2020, les frontières australiennes restant fermées à la plupart des voyageurs étrangers. La troisième plus grande ville du pays, Brisbane, est également confinée, tandis que d'autres États n'ont que récemment levé des mesures similaires.

Le fleuron de l'aviation australienne a affirmé que les employés seront payés pendant deux semaines avant l'entrée en vigueur de cette disposition. "Sur la base du nombre actuel de cas, il est raisonnable de supposer que les frontières de Sydney seront fermées pendant au moins deux mois de plus", a estimé M. Joyce. "Nous savons qu'il faudra quelques semaines, une fois l'épidémie maîtrisée, pour que les autres États s'ouvrent à la Nouvelle-Galles du Sud et que les voyages puissent reprendre à leur rythme habituel".

Qantas, qui a enregistré en 2020 un effondrement de son chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars australiens (6,85 milliards d'euros) au cours de l'année 2020, a drastiquement réduit ses coûts, en clouant au sol des appareils et en menant un plan de restructuration.

La compagnie aérienne Qantas a annoncé mardi qu'elle allait demander à 2.500 de ses employés de prendre des congés sans solde, une mesure destinée à faire face à une baisse d'activité consécutive à une nouvelle vague épidémique de Covid-19 dans le pays. Les pilotes, les membres d'équipage et les employés aéroportuaires de Qantas et de sa filiale à bas prix Jetstar seront placés en congés sans solde à partir de la mi-août et pour une durée estimée à deux mois, a indiqué la compagnie. "C'est clairement la dernière chose que nous souhaitions faire, mais nous sommes maintenant confrontés à une période prolongée de réduction des vols et cela signifie qu'il n'y a pas de travail pour un certain nombre de nos employés", a déclaré le directeur général Alan Joyce dans un communiqué. Selon Qantas, en mai, près de 100% de ses vols intérieurs opéraient mais les mesures de restriction liées à l'apparition d'une vague épidémique dans le pays a fait chuter ce pourcentage à moins de 40% en juillet. La plupart des employés concernés sont basés en Nouvelle-Galles du Sud, un État largement affecté par l'apparition de nombreux cas de coronavirus. Le confinement de la plus grande ville du pays, Sydney, est entré dans sa sixième semaine et devrait durer au moins un mois de plus. Qantas et Jetstar ont déjà placé en congés sans solde des milliers de membres du personnel navigant international depuis début 2020, les frontières australiennes restant fermées à la plupart des voyageurs étrangers. La troisième plus grande ville du pays, Brisbane, est également confinée, tandis que d'autres États n'ont que récemment levé des mesures similaires. Le fleuron de l'aviation australienne a affirmé que les employés seront payés pendant deux semaines avant l'entrée en vigueur de cette disposition. "Sur la base du nombre actuel de cas, il est raisonnable de supposer que les frontières de Sydney seront fermées pendant au moins deux mois de plus", a estimé M. Joyce. "Nous savons qu'il faudra quelques semaines, une fois l'épidémie maîtrisée, pour que les autres États s'ouvrent à la Nouvelle-Galles du Sud et que les voyages puissent reprendre à leur rythme habituel". Qantas, qui a enregistré en 2020 un effondrement de son chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars australiens (6,85 milliards d'euros) au cours de l'année 2020, a drastiquement réduit ses coûts, en clouant au sol des appareils et en menant un plan de restructuration.