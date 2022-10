On apprenait, en début de semaine, l'installation prochaine de Proximus Ada au sein de BeCentral, le campus digital situé à la gare Centrale qui fêtait ses 5 ans en compagnie du Roi Philippe. Mais beaucoup ignoraient tout de l'existence et de l'activité de cette entité du groupe télécom belge historique. L'occasion de la découvrir.

Cette entité, propriété à 100% du groupe télécom belge, est un centre d'innovation et d'expertise consacré à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. Ada faisant référence à Ada Lovelace, une mathématicienne et écrivaine anglaise de la première moitié du 19ème siècle, considérée comme la première programmeuse informatique de l'Histoire.Proximus Ada a été lancé au printemps 2022 pour, tout d'abord, développer des solutions innovantes en y intégrant les dernières techniques en intelligence artificielle. Ensuite, pour renforcer la cyber-résilience des entreprises (celles du groupe Proximus en tête, mais pas que...) ainsi que la sécurité de leurs solutions et services. Concrètement, l'idée de Proximus Ada a été, en pleine guerre des talents, de regrouper sous une bannière identifiable tous les profils spécialisés dans ces domaines. Des profils internes de chez Proximus ont ainsi rejoint Ada qui ne partait pas d'une feuille blanche. "En interne, il existait déjà depuis 6 ans une équipe spécialisée en intelligence artificielle que j'ai fondée, se souvient Stéphanie Cox, Managing director de Proximus Ada. Nous avions déjà réalisé une centaine de projets, essentiellement tournés vers l'interne. " Dans des domaines aussi variés que la réduction de la consommation d'énergie pour les bâtiments, la détection de fraudes, etc.Mais Proximus Ada s'affiche comme une entité totalement indépendante de sa maison mère, même si celle-ci est son unique actionnaire et son principal client, via les différentes firmes au sein du groupe. Dès son lancement, en effet, Proximus Ada a affiché son ambition d'aller "bien au-delà du groupe Proximus, évoquait le groupe Telecom. L'objectif est de développer un véritable écosystème local, grâce à des collaborations et des partenariats forts avec les universités, les hautes écoles, les instituts de recherche, ainsi qu'avec les associations et les autorités". Au sein de BeCentral, les 50 experts de Proximus Ada qui s'installeront bientôt à la gare Centrale devraient pouvoir nouer des liens avec diverses initiatives en matière de formation numérique (Ecole 19, BeCode,...), des start-up et entrepreneurs. D'ici 2024, Proximus Ada devrait employer 150 personnes.