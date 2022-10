Les 50 experts de Proximus Ada qui s'installeront bientôt à la gare Centrale, au sein de BeCentral, devraient pouvoir nouer des liens avec diverses initiatives en matière de formation numérique (Ecole 19, BeCode, etc.), des start-up et entrepreneurs.

Le campus digital BeCentral, situé au coeur de Bruxelles, à la gare Centrale, a décidément le vent en poupe. En début de semaine, il célébrait ses cinq années d'existence en compagnie du roi Philippe, de ses membres fondateurs et de partenaires. L'occasion de faire le point sur les développements de BeCentral qui, en cinq ans, a vu quelque 425.000 personnes passer en son sein pour des formations ou des jobs. L'occasion aussi d'...

Le campus digital BeCentral, situé au coeur de Bruxelles, à la gare Centrale, a décidément le vent en poupe. En début de semaine, il célébrait ses cinq années d'existence en compagnie du roi Philippe, de ses membres fondateurs et de partenaires. L'occasion de faire le point sur les développements de BeCentral qui, en cinq ans, a vu quelque 425.000 personnes passer en son sein pour des formations ou des jobs. L'occasion aussi d'une annonce de taille: l'installation prochaine de Proximus Ada. Cette entité, propriété à 100% du groupe télécom belge, est un centre d'innovation et d'expertise consacré à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. Proximus Ada a été lancé au printemps 2022 pour d'abord développer des solutions innovantes en y intégrant les dernières techniques en intelligence artificielle mais aussi pour renforcer la cyber-résilience des entreprises (celle du groupe Proximus en tête, mais pas seulement...) ainsi que la sécurité de leurs solutions et services. En pleine guerre des talents, la vocation de Proximus Ada était de regrouper sous une bannière identifiable tous les profils spécialisés dans ces domaines. Des profils internes de chez Proximus ont ainsi rejoint Ada qui veut aussi profiter de son positionnement pour attirer des talents. En leur promettant de toucher à bien plus qu'à Proximus. Dès son lancement, en effet, Proximus Ada a affiché son ambition d'aller "bien au-delà du groupe Proximus, évoquait le groupe télécom. L'objectif est de développer un véritable écosystème local grâce à des collaborations et des partenariats forts avec les universités, les hautes écoles, les instituts de recherche ainsi qu'avec les associations et les autorités". Les 50 experts de Proximus Ada qui s'installeront bientôt à la gare Centrale, au sein de BeCentral, devraient pouvoir nouer des liens avec diverses initiatives en matière de formation numérique (Ecole 19, BeCode, etc.), des start-up et entrepreneurs. D'ici trois ans, Proximus Ada devrait employer 150 personnes.