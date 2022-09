Les dépenses liées au logement - factures de gaz et d'électricité en tête - ne font qu'augmenter dans le contexte inflationniste actuel. Bonne nouvelle toutefois pour les Bruxellois : leur facture d'eau est moins chère qu'en Wallonie et en Flandre.

Les dépenses liées au logement, à l'eau et à l'énergie ont connu une inflation de 3,13% en août, selon l'indice à la consommation de StatBe de ce mois de septembre 2022.

Dans les prochaines années, le prix de l'eau potable devrait même augmenter de 20 %, selon les plans tarifaires des compagnies des eaux. En cause, la sécheresse qui touche de plus en plus le pays. Actuellement, selon Belgaqua, un ménage belge composé de quatre personnes consomme en moyenne 136 m³ d'eau par an, soit 34 m³ par personne ou 96 litres d'eau par personne et par jour. C'est l'un des postes de dépense les plus importants d'un ménage.

Pour éviter les factures d'énergie trop élevées, le consommateur peut toujours comparer les offres des différentes fournisseurs pour trouver la meilleure offre. Ce qui n'est toutefois pas possible avec son distributeur d'eau qui est dédié à chaque commune sans que les habitants aient leur mot à dire.

Et dans ce cas, les ménages belges ne sont pas tous logés à la même enseigne, fait remarquer le comparateur CallMePower. Ce dernier a étudié les différences de prix de l'eau en Belgique selon le lieu de résidence. Les différences de prix peuvent être élevées.

L'eau moins chère à Bruxelles

Les Bruxellois sont plutôt bien logés. La facture d'eau d'une famille de 4 personnes consommant environ 136 m³ d'eau par an est ainsi 200 euros inférieure dans la capitale par rapport aux autres régions du pays. En effet, le montant de la facture de Vivaqua pour ce ménage moyen s'élève à 554 euros par an.

En Wallonie, plusieurs distributeurs se partagent le territoire. Pour un même ménage, le montant de la facture de la SWDE est d'environ 736 euros par an. Pour la CILE, le tarif s'élève à environ 907 euros.IL est d'environ 756 eurospour les clients de la compagnie des eaux in BW.

Vresse-sur-Semois, l'or bleu le plus cher

Ce sont les habitants de la commune de Vresse-sur-Semois, située en Wallonie, qui paient l'eau le plus cher en Belgique avec une facture de 938 euros pour 135 m³ par an.

En Flandre, les fournisseurs présents sont De Watergroep, Farys, Water-link et Pidpa. La commune la moins chère de la Belgique se trouve à Arendonk dans la région flamande avec un prix d'environ 472 euros pour 136 m³ consommé, selon les données de CallMePower.

Comment est calculé le prix de l'eau ? Le prix de l'eau en Belgique se compose de coûts fixes et de coûts variables. Les coûts fixes sont liés à la distribution et l'assainissement des eaux usées et incluent la TVA à 6 % ainsi que la contribution au fonds social de l'eau. La part variable dépend de votre consommation d'eau et est calculée par mètre cube d'eau consommé. Au sein d'un foyer, si moins de 30 m³ est consommés par habitant par an 50 % du coût de distribution de base sera facturé. Au-delà, un montant dépendant de la tranche de consommation dans laquelle le logement se trouve devra être honoré. En Belgique, une trentaine de distributeurs d'eau se partagent le marché. Pour savoir lequel gère la distribution de l'eau d'une commune donnée, il existe cet annuaire.

Les dépenses liées au logement, à l'eau et à l'énergie ont connu une inflation de 3,13% en août, selon l'indice à la consommation de StatBe de ce mois de septembre 2022. Dans les prochaines années, le prix de l'eau potable devrait même augmenter de 20 %, selon les plans tarifaires des compagnies des eaux. En cause, la sécheresse qui touche de plus en plus le pays. Actuellement, selon Belgaqua, un ménage belge composé de quatre personnes consomme en moyenne 136 m³ d'eau par an, soit 34 m³ par personne ou 96 litres d'eau par personne et par jour. C'est l'un des postes de dépense les plus importants d'un ménage. Pour éviter les factures d'énergie trop élevées, le consommateur peut toujours comparer les offres des différentes fournisseurs pour trouver la meilleure offre. Ce qui n'est toutefois pas possible avec son distributeur d'eau qui est dédié à chaque commune sans que les habitants aient leur mot à dire. Et dans ce cas, les ménages belges ne sont pas tous logés à la même enseigne, fait remarquer le comparateur CallMePower. Ce dernier a étudié les différences de prix de l'eau en Belgique selon le lieu de résidence. Les différences de prix peuvent être élevées. Les Bruxellois sont plutôt bien logés. La facture d'eau d'une famille de 4 personnes consommant environ 136 m³ d'eau par an est ainsi 200 euros inférieure dans la capitale par rapport aux autres régions du pays. En effet, le montant de la facture de Vivaqua pour ce ménage moyen s'élève à 554 euros par an.En Wallonie, plusieurs distributeurs se partagent le territoire. Pour un même ménage, le montant de la facture de la SWDE est d'environ 736 euros par an. Pour la CILE, le tarif s'élève à environ 907 euros.IL est d'environ 756 eurospour les clients de la compagnie des eaux in BW.Ce sont les habitants de la commune de Vresse-sur-Semois, située en Wallonie, qui paient l'eau le plus cher en Belgique avec une facture de 938 euros pour 135 m³ par an.En Flandre, les fournisseurs présents sont De Watergroep, Farys, Water-link et Pidpa. La commune la moins chère de la Belgique se trouve à Arendonk dans la région flamande avec un prix d'environ 472 euros pour 136 m³ consommé, selon les données de CallMePower.