La technologie et les femmes : une association qui sonne encore faux dans l'oreille de nombreuses personnes. Cependant, les entreprises de technologie et IT sont de plus en plus nombreuses à prendre conscience de l'importance des femmes dans leur secteur.

La mission des entreprises technologiques est de trouver des solutions à des problèmes actuels et futurs, dans différents secteurs. Une diversité au sein de l'effectif est pour cela indispensable. Car comment imaginer des solutions créatives quand on ne dispose que d'une équipe d'hommes blancs de 40 ans ? La présente est un plaidoyer pour la diversité. Et pour les femmes.

Aujourd'hui, je peux dire qu'en tant que femme, j'ai parfaitement ma place là où je travaille. Et je peux m'estimer heureuse, car je travaille dans une organisation qui prône la diversité et l'égalité. Diversité et inclusion sont deux de nos valeurs fondamentales. Et j'y contribue au quotidien dans le cadre de ma fonction.

La rédaction du procès-verbal ? C'est un travail de femme !

Mais par le passé, j'ai aussi été confrontée à des situations dans lesquelles j'étais traitée différemment en raison de mon genre. En tant que femme dans les RH, un secteur généralement féminin, j'entrais régulièrement en contact avec des directeurs et équipes de direction, majoritairement masculins. Et lorsqu'un procès-verbal de réunion devait être établi, tous ces hommes se tournaient vers moi. "Car la rédaction du procès-verbal, c'est un travail de femme".

Je prenais toujours les choses avec humour. En tant que femme, il faut savoir encaisser. Mais même les plus minimes des problèmes ont un impact. En ce qui me concerne, ce stéréotype m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui : en tant que membre des RH, viser une plus grande inclusion et l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai dans un certain sens l'impression d'être un modèle.

La diversité, moteur de la créativité

Technologie et IT sont aujourd'hui des secteurs qui ne se limitent pas au codage. Le secteur évolue à une vitesse incroyable. Quiconque développe des solutions aux défis de la société doit pouvoir s'exprimer, regarder vers l'avenir, réfléchir de manière originale et communiquer clairement. Le secteur en rapide évolution crée sans cesse de nouvelles fonctions. Des fonctions qui seront nécessaires dans cinq ans n'existent pas encore aujourd'hui. Et pourquoi ne les confierait-on pas à des femmes ? La créativité féminine est nécessaire pour continuer à fournir ce que vous voulez offrir. Mais la diversité permet aussi de créer un agréable lieu de travail. Si vous voulez attirer des talents sur le marché du travail, vous devez vous ouvrir aux personnes d'horizons divers. Sinon, vous ne vous en sortirez pas dans votre quête du talent.

Aujourd'hui, je soutiens la présence de plus de femmes dans le monde IT et technologique. Mais c'est aussi un plaidoyer pour la présence d'un plus grand nombre d'hommes dans le secteur des RH. Il ne s'agit pas de quotas dans certains secteurs. Il s'agit d'associer des personnes et des caractères qui consolident l'équipe et permettent de voir les choses sous un autre angle. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre genre, origine et expérience. Plus l'équipe est variée, plus ses résultats sont créatifs.

Diversité et égalité, composants de la culture d'entreprise

Les entreprises qui utilisent sur leur page de recrutement des photos de femmes mais qui en réalité n'en comptent que peu parmi leurs employés courent le risque d'être démasquées. Tout commence par la culture d'entreprise. En posant les bonnes bases, les organisations peuvent viser une diversité suffisante et un bon équilibre entre les genres. Et tout commence lors du recrutement interne. Seuls des travailleurs de sexe masculin se manifestent pour une fonction interne qui se libère ? Déterminez alors la raison pour laquelle aucune femme ne pose sa candidature. Car elles n'en ont pas envie ? Ou car elles sont trop humbles ?

Les entreprises devraient se fixer des objectifs ambitieux pour arriver à une plus grande égalité de genre. En créant une communauté où ouverture, égalité et diversité occupent une place centrale, vous offrez des opportunités égales à chacun. Facilitez les processus qui luttent contre les préjugés. Soutenez les collaborateurs qui veulent travailler activement sur la diversité et l'inclusion. Et considérez surtout le recrutement en ayant un regard ouvert.

Le monde de la technologie a besoin de modèles féminins

Le premier programmeur informatique était une femme. Ada Lovelace était une mathématicienne qui inventa la machine analytique au 19e siècle, un ancêtre de l'ordinateur. Et cependant, chacun part du principe que le secteur IT est un secteur masculin. Si nous voulons déconstruire le stéréotype, nous avons besoin de modèles féminins. Nous devons célébrer les femmes.

Aux Pays-Bas, un Girls Day est organisé chaque année. À cette occasion, des jeunes filles âgées entre 10 et 15 ans passent une journée sur le terrain dans des entreprises de technologie. Elles sont familiarisées avec une carrière dans la technologie et font la connaissance de femmes l'ayant fait avant elles. Les femmes qui occupent des positions dirigeantes dans le secteur méritent une médaille. Chaque femme qui travaille dans la technologie est un modèle selon moi. Si nous voulons augmenter le nombre de femmes dans le secteur de la technologie, nous devons montrer la contribution qu'elles peuvent apporter. C'est de cette façon que nous arriverons à motiver les jeunes filles d'aujourd'hui à jouer, à l'avenir, un rôle qui leur permettra de faire la différence.

La diversité, ce n'est pas qu'une question de genre

Diversité et inclusion sont des sujets de plus en plus larges. Il s'agit notamment de l'égalité entre hommes et femmes. Mais aussi de l'origine, de l'orientation sexuelle, des limitations physiques et bien plus encore. En tant qu'entreprise, vous voulez miser sur la diversité ? Vous pouvez, en plus de l'égalité de genre, également miser sur un sujet qui tient à coeur à votre organisation. Des personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, peuvent avoir d'énormes qualités en développement de logiciels, donc pourquoi les priver d'une fonction cruciale ? Si vous voulez, en tant qu'entreprise, offrir une solution aux défis de demain, vous devez créer une culture dans laquelle tous les avis sont acceptés, où des erreurs peuvent être commises et où les différences sont accueillies. Nous n'avancerons qu'en adoptant un regard ouvert sur le monde.

Linda Emmery - HR Director Benelux Visma

