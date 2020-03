Face aux contraintes imposées par le confinement, nombreux sont ceux qui jouent la carte de la solidarité pour aider les secteurs les plus touchés par le coronavirus. Exemple avec Wizz Agency, qui va aider cinq restaurateurs gratuitement pendant un mois.

"Vu la situation actuelle, nous voulions trouver un moyen d'apporter notre aide à l'un des secteurs les plus touchés économiquement par les mesures en vigueur", explique Adrien Sollami, cofondateur et community manager de l'agence de communication digitale Wizz Agency.

C'est qu'à l'heure où l'ensemble de l'horeca a dû fermer pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, ils sont plus d'un dans le milieu à avoir des craintes pour leur avenir. Ainsi, des groupes Facebook se mettent en place pour essayer de trouver ensemble des solutions. Et pour éviter le chômage technique, une des solutions les plus souvent privilégiées, c'est de se tourner vers la livraison de repas à domicile. "Une façon de rester à l'abri, de manger sainement et varier tout en soutenant l'économie locale fortement fragilisée en ce moment."

Mais ces initiatives sont souvent mises en place à tâtons, sans vraie expérience dans le domaine, qui est bien différent du service à table. "Après observation, nous nous sommes rendu compte que beaucoup de restaurateurs ont très vite réagi en proposant une nouvelle carte à emporter, continue Adrien Sollami. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas la communication sur les réseaux sociaux et ont beaucoup de mal à faire savoir qu'ils sont toujours ouverts et en pleine activité." Un homme averti en vaut deux, dit-on. Un homme informé, sans doute bien plus.

Concrètement, Wizz Agency a donc pris la décision d'offrir cinq fois un mois de community management à autant de restaurateurs liégeois.

Les conditions?

Avoir un établissement en région liégeoise.

Ne pas proposer de service traiteur le reste de l'année.

Avoir une carte adaptée pour pouvoir vendre des repas à emporter et/ou livrer.

Ne pas avoir eu de communication professionnelle durant les six derniers mois.

Ne pas maîtriser suffisamment la communication pour être en mesure de vous en occuper vous-même efficacement.

Les restaurateurs qui remplissent les conditions peuvent postuler jusqu'à ce vendredi 20 mars à 12h, en envoyant un mail à adrien@wizzagency.be, avec vos informations de contact, le nom et l'adresse de votre établissement et une description de ce que vous avez déjà mis en place.

