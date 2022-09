Quelque 920 entreprises ont mis la clé sous la porte en Belgique, pendant les mois de juillet et août, entraînant la perte de 1.577 emplois, selon le décompte du bureau d'information commerciale Graydon publié jeudi. Cela représente une hausse de 22,5% par rapport à la même période l'année dernière.

Les chiffres augmentent et rejoignent les statistiques d'avant la crise sanitaire, observe Graydon. Pendant la période Covid, des mesures ont été mises en place pour protéger les entreprises. Mais celles-ci ont, entretemps, été supprimées, si bien qu'une vague de faillites semble se profiler. De janvier à fin août, Graydon a déjà enregistré 6.174 déclarations de faillite, soit 53% de plus qu'au cours de la même période de l'année dernière. C'est en Flandre que l'augmentation est la plus significative (+68,42%). À Bruxelles, les dépôts de bilan ont bondi de 61,25% et en Wallonie de 19,23%.

