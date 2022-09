Le nombre de travailleurs belges ayant quitté leur emploi a augmenté de 4,54% entre janvier et juillet 2022, révèle lundi une nouvelle étude de Partena Professional. Ce n'est donc pas "une vague de démissions" qui a déferlé sur la Belgique, selon le prestataire de services.

"Cependant, en comparaison avec les données de 2020 et 2021, le nombre de travailleurs ayant quitté leur employeur a augmenté : ils étaient 2,91% de l'échantillon entre janvier et juillet 2020, puis 3,58% pour les sept premiers mois de 2021 puis 4,54% pour la même période en 2022", constate Wim Demey, Customer Intelligence Manager chez Partena Professional.

Il est à noter également que le taux de départs chez les travailleurs de 30 ans ou moins reste stable, entre 1 et 1,6% entre janvier 2020 et juillet 2022. Par contre, les travailleurs entre 31 et 49 ans se manifestent davantage sur le marché du travail. En effet, seuls 3,20% d'entre eux seulement avaient quitté leur employeur en 2020, contre 3.80% en 2021 et ensuite 4.80% en 2022. De manière similaire, les 50 ans et plus se réorientent de plus en plus souvent : 0,80% d'entre eux ont changé d'employeur en 2020. Ce nombre est ensuite passé à 1% en 2021 et à 1,40% en 2022.

Le nombre de travailleurs dont le contrat a été rompu par l'employeur est lui resté plus ou moins stable, s'élevant respectivement à 4,58% pendant les sept premiers mois de 2020, 4,39% en 2021 et 5,10% pendant les sept premiers mois de 2022.

Une minorité absolue a vu son contrat rompu pour raisons médicales, mais celle-ci est en augmentation depuis 2020, passant de 0,12% à 0,26% des personnes interrogées en 2021 puis à 0,36% pour les sept premiers mois de chaque année, précise encore Partena Professional.

Cette étude est basée sur un échantillon de 184.000 travailleurs.

"Cependant, en comparaison avec les données de 2020 et 2021, le nombre de travailleurs ayant quitté leur employeur a augmenté : ils étaient 2,91% de l'échantillon entre janvier et juillet 2020, puis 3,58% pour les sept premiers mois de 2021 puis 4,54% pour la même période en 2022", constate Wim Demey, Customer Intelligence Manager chez Partena Professional. Il est à noter également que le taux de départs chez les travailleurs de 30 ans ou moins reste stable, entre 1 et 1,6% entre janvier 2020 et juillet 2022. Par contre, les travailleurs entre 31 et 49 ans se manifestent davantage sur le marché du travail. En effet, seuls 3,20% d'entre eux seulement avaient quitté leur employeur en 2020, contre 3.80% en 2021 et ensuite 4.80% en 2022. De manière similaire, les 50 ans et plus se réorientent de plus en plus souvent : 0,80% d'entre eux ont changé d'employeur en 2020. Ce nombre est ensuite passé à 1% en 2021 et à 1,40% en 2022.Le nombre de travailleurs dont le contrat a été rompu par l'employeur est lui resté plus ou moins stable, s'élevant respectivement à 4,58% pendant les sept premiers mois de 2020, 4,39% en 2021 et 5,10% pendant les sept premiers mois de 2022. Une minorité absolue a vu son contrat rompu pour raisons médicales, mais celle-ci est en augmentation depuis 2020, passant de 0,12% à 0,26% des personnes interrogées en 2021 puis à 0,36% pour les sept premiers mois de chaque année, précise encore Partena Professional. Cette étude est basée sur un échantillon de 184.000 travailleurs.