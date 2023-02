Partena Professional a conclu un accord pour acquérir les intérêts de la famille Pareit/GrasGras dans Easypay Group, annoncent mardi les deux sociétés actives dans le secteur des ressources humaines (RH).

Les deux parties avaient déjà collaboré sur des services dans le secteur de l'intérim en 2022. "Par cet accord, Partena Professional acquiert 100% des actions de la famille Pareit", peut-on lire dans le communiqué, devenant ainsi le 2e secrétariat social à l'échelle belge derrière SD Worx.

Fondé dans les années 1980 par la famille Pareit en tant que fournisseur de logiciels de paie, Easypay Group offre aujourd'hui un package RH assez complet. L'entreprise emploie quelque 400 collaborateurs et entend fournir à Partena Professional des services "complémentaires" à sa gamme.

"Par exemple, Easypay Group est davantage focalisée sur la Flandre et possède une solide expérience dans le domaine des logiciels. Le groupe se concentre également sur des segments qui gagnent en importance sur le marché du travail, tels que l'intérim et les flexi-jobs encadrés par des bureaux sociaux, et les activités de payrolling", détaille le communiqué.

Bruno Ronsse, CEO Partena Professional explique: "Avec Easypay Group, nous partageons avant tout une culture d'entrepreneuriat et d'innovation. Mais nous sommes également très complémentaires en termes de services, de technologie, de secteurs et de répartition géographique." Le CEO ajoute que Partena Professional et Easypay Group sont aussi très similaires en termes de culture d'entreprise.

"C'est un match idéal à un moment idéal"

"Avec Partena Professional, nous pouvons porter l'histoire entrepreneuriale d'Easypay à une échelle plus importante en lui apportant nos atouts : notre marque, notre portefeuille de clients et notre expertise. En parallèle, nous nous renforçons dans des activités telles que l'outplacement, les logiciels, les bureaux sociaux et le payrolling. C'est un match idéal à un moment idéal, car le marché du travail et le marché des services payroll sont en pleine transformation numérique", ajoute encore Bruno Ronsse.

Els Pareit, CEO EASYPAY GROUP estime de son côté qu'avec "Partena Professional, Easypay group a trouvé le partenaire idéal pour diffuser encore plus largement son approche unique et franchir une nouvelle étape en tant que groupe."

Pas d'impact sur l'emploi

En incorporant les activités d'Easypay Group, Partena Professional estime que quelque 700.000 calculs de paie seront directement effectués par mois. Elle deviendra également l'un des principaux acteurs des systèmes de paie et de gestion du personnel autonomes.

En outre, cette collaboration permettra au prestataire de services RH de se développer davantage sur le marché des services aux indépendants, selon les ambitions affichées. La nouvelle structure comptera environ 2.000 employés.

"Compte tenu de la croissance et du nombre de postes vacants dans les deux entreprises, 'Partena Professional ne s'attend pas à un impact significatif sur l'emploi", indique cette dernière. La direction actuelle d'Easypay Group cogérera la mise en place de la cohésion interne avec Partena Professional, puis assumera un rôle de conseiller stratégique. La transaction doit, toutefois, encore être soumise à l'approbation de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC).

