Partena Professional, acteur incontournable du développement économique de notre pays, s'allie des qualités et compétences de Bruno Ronsse pour l'accompagner à répondre avec agilité et innovation aux défis humains des entreprises de toutes tailles.

Face à un monde de plus en plus hybride chahuté par les crises, les starters, indépendants, PME et grandes entreprises doivent s'adapter et apporter de nouvelles réponses pour participer à la relance économique du pays et avoir un impact sociétal positif.

Nous avons choisi Bruno pour sa motivation pour la transformation, pour ses valeurs en adéquation avec celles de Partena Professional et pour la richesse de son expérience. Michel Halet, CEO

Bruno nous apporte son savoir-faire digital, crucial dans la nécessaire évolution de tous nos métiers et son leadership va nous aider à réaliser nos ambitions de croissance pour nos propositions de valeur. Il a accumulé une expérience B2B en Belgique et à l'étranger, au sein d'environnements allant de la multinationale à la startup. Enfin, son affinité naturelle avec les nouvelles formes d'organisation à travers un management authentique l'inscrit parfaitement dans la dynamique de la gouvernance collaborative.

En-effet, Partena Professional est la première entreprise belge d'envergure organisée en gouvernance collaborative. Ce choix culturel audacieux se révèle porteur à l'heure où nos collaborateurs sont à la recherche d'autonomie et d'agilité afin de s'engager aux côtés de nos clients.

Michel Halet ayant décidé de se retirer de ses fonctions opérationnelles en été, Bruno Ronsse deviendra alors le CEO de l'entreprise. Cette période de transition unique sera mise à profit pour accélérer la transformation et est le signe d'une culture d'entreprise innovante où l'avenir se co-construit ensemble.

Je suis passionné par les possibilités offertes par le digital d'avoir un impact positif sur la société, les organisations et les gens. J'aime plus que tout être proche des équipes et des clients afin d'articuler ensemble la valeur que nous leur apportons. Bruno Ronsse

A propos de Partena Professional :

Avec ses 1.600 collaborateurs, Partena Professional soutient et accompagne au quotidien 135.000 starters et indépendants et 81.000 entreprises dans le développement de leurs activités et dans la gestion de leurs enjeux humains et administratifs.

