Périodiquement et sans que les scientifiques sachent trop pourquoi, la quantité de crevettes pêchées explose.

Observé pour la dernière fois en 2018, le phénomène est en train de se reproduire au large des côtes de Zélande et de notre pays. Il a débuté fin septembre et les chalutiers s'en donnent à coeur joie. Avec des prises pouvant grimper jusqu'à six tonnes par semaine, le déplacement vaut la peine malgré la hausse du prix des carburants. En temps normal en effet, les pêcheurs ne récoltent en moyenne que deux tonnes par semaine. Jusqu'à présent, le consommateur n'a guère bénéficié de ces prises record. Contrairement à ce qui s'est passé en 2018 où le prix de gros des crevettes avait baissé de moitié, ce dernier est resté inchangé, aux alentours de 5 euros le kilo. L'actuelle baisse des températures risque toutefois de sonner le glas de cette pêche miraculeuse. Les eaux profondes devenant alors plus chaudes que celles de surface, les crustacés iront s'y réfugier et les en extraire deviendra plus difficile. (d'après la VRT)