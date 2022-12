Spécialisée dans la médecine régénérative, la start-up liégeoise Revatis va aider le parc animalier à mieux préserver les espèces menacées.

Un lion et un bison. Ce n'est pas le titre d'un nouveau Disney mais bien le choix de deux entreprises wallonnes qui s'illustrent chacune dans leur domaine de compétences: d'une part, Pairi Daiza (élu plusieurs fois Meilleur parc zoologique d'Europe) et d'autre part, Revatis, une spin-off de l'université de Liège spécialisée dans la médecine régénérative et la thérapie cellulaire. Ensemble, ces deux acteurs wallons reconnus à l'échelle internationale ont décidé de mener un projet commun qui vise à protéger les espèces en danger. Depuis près de 10 ans, Revatis s'est fait remarquer pour sa technique brevetée qui lui permet de générer des cellules souches. La start-up liégeoise s'est spécialisée dans la médecine du cheval et, grâce à des micro-biopsies musculaires, a ainsi développé des "bibliothèques" de cellules souches qui aident à régénérer certains organes et tissus déficients chez les animaux. Preuve de ses performances à l'étranger: Revatis a levé près d'un million d'euros cette année pour installer une unité de production de cellules souches en Arabie saoudite et s'apprête à réaliser le même exploit au Texas. Forte de ses compétences, Revatis a approché les responsables de Paira Daiza pour partager son savoir-faire avec le parc animalier mais, surtout, pour préserver le patrimoine génétique de certains animaux sauvages. "Les cellules souches ont un pouvoir de thérapie, de régénérescence des organes, mais elles peuvent aussi être utilisées dans le domaine de la reproduction assistée, explique Didier Serteyn, CEO de Revatis. Cette technique peut également aider la communauté scientifique à avoir un réservoir de données pour mener des études sur l'ADN ou le génome des espèces rares, en voie de disparition." Afin d'accompagner les travaux ambitieux de la biotech liégeoise, le parc Pairi Daiza et Revatis ont donc choisi un lion et un bison parmi les 7.000 animaux sauvages du domaine pour être les premiers cobayes de cette nouvelle expérience scientifique. Elle visera à offrir une vie meilleure à ces deux élus, mais surtout à garantir un avenir à leurs espèces respectives toujours menacées d'extinction.