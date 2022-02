En 2022, grande nouveauté, le parc sera ouvert 11 mois durant.

Après un petit mois d'arrêt seulement, Pairi Daiza a rouvert ses portes à l'occasion du week-end de la Saint-Valentin. Juste après, Eric Domb, son CEO, en a profité pour faire le point. Pairi Daiza, avec près de 1,9 million de visiteurs, s'est approché l'an dernier de son record de 2019 (2,2 millions). En 2022, grande nouveauté, le parc sera ouvert 11 mois durant. Le parc se sent assez mature pour conduire de grands chantiers malgré la présence du public. A la fin de l'été, devrait être inaugurée une nouvelle entrée majestueuse: après une immense esplanade, une galerie couverte et vitrée de 120 m s'ouvrira sur un oeuf géant qui orientera les visiteurs vers les différents mondes du parc. Aujourd'hui au nombre de huit, il faudra attendre la fin 2023 pour découvrir le neuvième: un hommage aux biotopes tropicaux dans une serre de 4 hectares qui a nécessité la mise au point d'un verre spécial par AGC et qui n'utilisera que des énergies renouvelables. Un investissement de près de 100 millions. Enfin, Eric Domb a confirmé que le parc s'arrêterait à 12 mondes. Il manque encore l'univers des steppes, les îles du Soleil Levant et l'oasis bleue consacrée au pourtour méditerranéen et à la spiritualité. Pairi Daiza vise, en vitesse de croisière, les 3 millions de visiteurs annuels.