Un peu plus d'un an après l'acquisition d'IntegraGen, entreprise française spécialisée dans le séquençage de l'ADN, OncoDNA, la pépite wallonne installée dans le Biopark de Gosselies et spécialisée dans l'interprétation des tests médicaux, l'accompagnement subséquent des oncologues et les tests de profilage, vient de nouer un premier accord de partenariat avec Sophia Genetics. Cette société suisse, cotée sur le Nasdaq et qui compte Al Gore ou Marc Coucke dans ses actionnaires, a développé un logiciel permettant de détecter les mutations génétiques chez les patients cancéreux. Il lui manquait, sur sa plateforme, l'interprétation finale des résultats. Soit, par exemple, les recommandations de traitements ou les essais cliniques potentiels. Le partenariat avec OncoDNA va donc permettre à Sophia Genetics d'avoir de tels compléments. A cet effet, la plateforme KDM mise au point en Belgique va être adaptée pour intégrer celle des Suisses.