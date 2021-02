L'entreprise informatique Odoo, en plein développement, s'est tournée vers le Forem pour l'aider à recruter 200 développeurs, un profil en pénurie en Wallonie, apprend-on vendredi dans un communiqué.

Le Forem a ainsi repéré 1.200 demandeurs d'emploi résidant à proximité du siège brabançon wallon de l'entreprise, c'est-à-dire essentiellement dans les provinces de Namur et de Brabant wallon. Avoir un diplôme en informatique n'est pas une condition sine qua non pour rejoindre l'entreprise. "Ce sont avant tout les compétences que nous allons rechercher, comme la maîtrise d'un langage de programmation par exemple", souligne-t-on chez Odoo.

Pour évaluer le niveau des demandeurs d'emploi, le Forem et Odoo leur ont lancé plusieurs défis avant de pouvoir postuler: ils ont d'abord dû résoudre un "casse-tête chinois", puis réussir un challenge informatique. Plusieurs dizaines de personnes sont en train de franchir les dernières étapes de la procédure de sélection, avec un CDI à la clé pour les lauréats.

La société Odoo, qui propose des outils de gestion pour les PME, compte doubler ses effectifs en 2021. "Cette année, nous allons engager 1.000 nouveaux collègues, dont 500 rien qu'en Belgique", annonce le CEO Fabien Pinckaers, fraîchement désigné "Manager de l'année 2020".

