L'entreprise IT wallonne Odoo veut recruter 1.000 personnes en 2021 dont 500 en Belgique afin de pouvoir répondre à la demande du marché.

Odoo mise sur le succès de sa nouvelle version du logiciel de comptabilité sortie il y a deux mois, et sur celui de la création de sites internet.

En juillet dernier, l'entreprise avait déjà recruté son 1.000e collaborateur au niveau mondial. Environ 500 personnes travaillent en Belgique.

Si ces dernières années, Odoo avait lancé plusieurs campagnes de recrutement principalement axées sur les postes de développeurs, la société souhaite aussi recruter d'autres profils comme des Business Analysts (consultant) ou Business Advisors (commercial).

"Cette croissance, même pendant des mois de pandémie, Odoo la doit à sa suite d'applications de gestion d'entreprise, complètement intégrées, qui permettent aux sociétés de se numériser et de travailler de n'importe où, à petit prix. Un besoin rencontré par de nombreuses PME à travers le monde et surtout, depuis quelques mois, par les sociétés de comptables et fiduciaires comme en témoigne l'explosion de la demande pour l'application Comptabilité", explique Odoo.

