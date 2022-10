Westinghouse a longtemps été un concurrent de General Electric (GE).

Créé en 1886 par George Westinghouse, Westinghouse a longtemps été un concurrent de General Electric (GE). Il se basait sur les travaux de Nikola Tesla, là où GE misait sur ceux de Thomas Edison. Par la suite, le groupe issu de Pennsylvanie a été le grand architecte du nucléaire américain. Il dispose toujours de ce savoir-faire unique (entretien et construction de centrales et installation d'assemblages combustibles) et planche actuellement sur de petites centrales appelées SMR. Tombé dans l'escarcelle du conglomérat Toshiba au début des années 2000, Westinghouse avait été racheté en 2018 par Brookfield Business Partners qui a dopé son expertise à coup de rachats. Aujourd'hui, l'actionnariat change encore. Brookfield Renewables, une société soeur du propriétaire actuel, prend 51% du capital et s'associe avec Cameco (49%), un producteur d'uranium.