La législature finissante a concrétisé plusieurs mesures revalorisant le statut d'indépendant, côté vie privée et vie professionnelle. Parmi ces mesures, le congé de paternité de 10 jours. Un bel élan. Mais l'égalité avec les salariés est encore loin. Entre autres, sur la pension.

Depuis ce 1er mai, à l'instar des salariés, les indépendants ont droit à un congé de paternité de 10 jours dans les quatre mois suivant la naissance. " Cette mesure met fin à une inégalité de traitement inacceptable et constitue un pas supplémentaire vers un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ", acte le ministre Denis Ducarme. Une évidence. Pourtant, ce droit n'atténue qu'un des nombreux hiatus de traitement entre salariés et indépendants dans notre pays.

...