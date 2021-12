Un nouveau fournisseur d'énergie aux Pays-Bas a fait faillite. En raison du dépôt de bilan de SEPA Green Energy, 20.000 clients, consommateurs et entreprises sont concernés par l'arrêt de l'activité.

Cette faillite a été annoncée par l'Autorité néerlandaise des consommateurs et du marché, qui a reçu de la part du fournisseur d'électricité et de gaz une demande de retrait de son autorisation. SEPA Green Energy a connu des problèmes financiers car elle réalisait son approvisionnement en énergie via Energie I&V qui a été déclarée en faillite le 3 décembre dernier. Le curateur de SEPA Green Energy a jusqu'au 22 décembre pour trouver un autre fournisseur d'énergie qui souhaite reprendre les clients.

En Belgique,le fournisseur flamand " Vlaamse Energieleverancier " a annoncé sa faillite en début de cette semaine, terrassé par l'explosion des prix de l'énergie. Il laisse quelque 70.000 ménages et entreprises sur le carreau.

