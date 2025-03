Après la récente hausse, l’action de Rheinmetall reste-t-elle digne d’achat ?

Dans le contexte d’annonces de hausses de dépenses pour la défense en Europe, les actions des entreprises du secteur sont parties en flèche. Rheinmetall a notamment gagné près de 130% depuis le début de l’année.

Les chiffres annuels de Rheinmetall ne sont qu’un détail. C’est la perspective d’une forte croissance du chiffre d’affaires (CA) qui rend l’action si attrayante. Les chiffres du groupe ont déçu sous l’effet d’un léger ralentissement (comptabilisé) du CA et des commandes.

Ces chiffres ne sont cependant pas pertinents pour l’évolution du cours. Ce qui compte, c’est l’estimation de la croissance du CA dans les années à venir. Rheinmetall devrait réaliser cette année un CA de 12,5 milliards d’euros avec une marge bénéfice d’exploitation/chiffre d’affaires (Ebit) de 15,8 à 15,9%.

Prévisions

Compte tenu de la dilution possible pour cette année (obligation convertible émise en 2023), nous prévoyons pour 2025 un BPA de 28,50 euros, soit un peu moins qu’attendu. Le ratio cours/bénéfice ressort à 46,5, un chiffre un brin anxiogène.

Rheinmetall dispose néanmoins encore d’une marge de croissance. Elle a réitéré ses prévisions de CA pour 2027. Le marché table pour cette année-là sur un CA de 19,5 milliards d’euros, une marge d’Ebit de 17,8% et un BPA de 50,50 euros. Lors de la réunion des analystes, le CEO Armin Papperger n’en a pas moins annoncé un objectif de CA de 30 milliards pour 2030. C’est optimiste, certes, mais même avec un CA de 28 milliards et la même marge d’Ebit que cette année, Rheinmetall peut gagner environ 74 euros par action en 2030, soit 160% de plus que le BPA prévu pour cette année.

En outre, les prévisions de CA pour 2030 sont basées sur le budget actuel de la défense allemande. Le futur chancelier Merz a déjà annoncé son intention de relever les dépenses militaires. Rheinmetall a aussi fait savoir qu’elle anticipait une hausse des dépenses de défense des États européens membres de l’OTAN, de 440 milliards d’euros en 2024 à 830 milliards quand ces pays dépenseront 3% de leur PIB pour la défense. Rheinmetall voit des opportunités de commandes d’au moins 300 milliards d’euros pour 2025-2030. Armin Papperger n’a pas donné plus de précisions.

Deux réunions importantes sont prévues cette année pour les investisseurs de Rheinmetall : le sommet de l’OTAN et la journée des investisseurs de Rheinmetall. Après le sommet de l’OTAN, Rheinmetall aura une meilleure vision des flux de commandes potentiels et, lors de la journée des investisseurs, les Allemands pourront leur associer des objectifs plus concrets. D’ici là, l’action reste digne d’achat pour l’investisseur à horizon long. Les scénarios positifs ont été intégrés, marquant la fin de la période de fortes hausses du cours.