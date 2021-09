Nouvelle augmentation de capital en vue pour LN24

La chaîne d'information en continu LN24 prévoit un nouvel exercice de recapitalisation, a indiqué lundi son co-fondateur et CEO, Joan Condijts, à Belga. Dans cette perspective, deux de ses principaux actionnaires, Belfius et Besix, ont mandaté une banque d'affaires pour trouver de nouveaux actionnaires et ce n'est pour quitter le navire. "Belfius n'envisage pas de sortir du capital de LN24", a affirmé sa porte-parole, Ulrike Pommee.