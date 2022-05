Huiles essentielles, minéraux, conseils, exercices... My Pure Box, ce sont des boxs et kits imaginés par Tiphany Ruggeri pour aider tout un chacun à lâcher prise.

On estime qu'en Belgique et en France, 1 personne sur 10 souffre de dépression, et 8 sur 10 sont en situation de stress! Partant de ce constat, Tiphany Ruggeri a imaginé un outil pour aider quiconque à aller de l'avant: My Pure Box, des kits bien-être thématiques (Bonheur, Courage, Confiance en soi, Paix intérieure, etc.) comportant des huiles essentielles, un élixir floral, du thé, des minéraux, des conseils et exercices. "Mon but est aussi de déstigmatiser tout ce qui touche à la santé mentale, de libérer la parole à ce sujet avec des solutions qui mêlent la psychologie et les médecines douces", explique-t-elle. La jeune femme n'est cependant ni psychologue ni naturopathe: graphiste, elle a initié ce projet il y a trois ans, durant ses études "C'était mon travail de fin d'études. J'avais envie d'un projet utile et, passionnée par la psychologie depuis toujours, j'ai imaginé un outil tel que j'aurais aimé en trouver un lorsque, moi-même, à l'adolescence, j'ai eu besoin d'aide. J'ai donc rassemblé tout ce qui m'avait alors aidé et cela a donné naissance à l'époque à 'My Pure Cure Box'. Séduits, mes professeurs m'ont incitée à le lancer réellement."Durant deux ans, la Carolo a donc oeuvré en tant qu'étudiante entrepreneure. "J'ai été accompagnée par le programme Yump ( www.yump.be) par le biais duquel j'ai obtenu 2.000 euros qui m'ont permis de financer la publicité, le marketing, le mobilier pour les salons. De mon côté, j'ai investi 3.000 euros pour l'achat des matières premières et de quoi constituer alors 300 boîtes." Des ingrédients que la jeune femme veut les plus locaux possible. "Pour les huiles essentielles, j'ai démarré avec Bioflore et je travaille désormais avec le grossiste liégeois Floressence. Tout ne se trouve pas hélas en Belgique. Les fleurs de Bach viennent de France. Et dans le cas des pierres, comme il n'en existe pas en Europe, je travaille avec un fournisseur belge, Mineral Energy, qui vend exclusivement des produits bios et éthiques. Tout ce qui est packaging et impression est fait en Belgique également et j'essaie d'utiliser un maximum de matériel recyclé." Aujourd'hui, après une pause de quelques mois - "J'avais besoin de souffler un peu et de redéfinir le projet" -, Tiphany Ruggeri a repris son activité sous le nom de My Pure Box. "Cela fait six mois que je travaille sous cette nouvelle identité, accompagnée par l'ASBL Avomarc. Comme j'avais déjà écoulé quelque 500 boîtes, je n'ai pas dû faire de levée de fonds pour investir dans les nouvelles. Ça marche plutôt bien, en particulier les kits sur la Paix intérieure." Reboostée, la jeune femme est toutefois consciente des défis à relever. "Le plus dur reste pour moi de tout gérer seule de A à Z. J'aime le contact, parler aux gens, échanger... J'ai hâte, par exemple, de refaire des salons et je travaille dans un espace de coworking pour tout ce qui est administratif. Je fais environ 15% de marge par box, ce qui ne me permet pas de vivre pleinement du projet. Je travaille donc à côté comme graphiste et apprentie tatoueuse, mais mon objectif est bien de m'y dédier à temps plein dans les années à venir!"