La formule n'est désormais plus réservée aux seuls managers et devrait être encore plus largement accessible à l'avenir. " Cela crée une nouvelle dynamique avec les collaborateurs ", déclare le CEO et fondateur de cette entreprise bruxelloise de consultance digitale.

Un an après avoir ouvert le capital de son entreprise à ses salariés, Louis Cornet récidive. Movify, l'entreprise de consultance digitale qu'il a fondée en 2013, accueille deux nouveaux actionnaires salariés. Ils sont désormais six copropriétaires de l'entreprise et l'intention est clairement d'élargir le système dans les prochaines années.

Un an après avoir ouvert le capital de son entreprise à ses salariés, Louis Cornet récidive. Movify, l'entreprise de consultance digitale qu'il a fondée en 2013, accueille deux nouveaux actionnaires salariés. Ils sont désormais six copropriétaires de l'entreprise et l'intention est clairement d'élargir le système dans les prochaines années. . "Je voulais tester le modèle et, après un an, je suis absolument ravi des résultats, confie Louis Cornet. L'actionnariat crée une autre dynamique avec les collaborateurs, ils se projettent beaucoup plus loin et ils s'impliquent davantage dans les réflexions stratégiques."Louis Cornet avait choisi d'avancer prudemment en limitant, dans un premier temps, la prise de parts aux seuls managers. Trois d'entre eux avaient répondu favorablement l'an dernier et ils ont depuis touché leurs premiers dividendes. Maintenant, la formule devient accessible au-delà du comité de direction. "L'actionnariat de Movify devient plus inclusif et réunit tant des managers que des designers, dit le CEO. Rassembler des perspectives business et d'experts nous permettra à l'avenir de mieux cerner les réalités de notre secteur. La formule "Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin" est peut-être un peu bateau mais elle est vraie. De mon côté, je n'ai eu aucun mal à partager mes prérogatives de fondateur de Movify. Je vois clairement l'apport sur la dynamique interne. Et puis, c'est une excellente formule pour pérenniser l'entreprise." Movify a mis en place un programme baptisé Movify Growth Model, à travers lequel les collaborateurs qui le souhaitent peuvent construire leur parcours et grandir au sein de l'entreprise. Ils peuvent ainsi passer de consultant à mentor, puis Lead et enfin Head of, endossant à chaque échelon plus de responsabilités dans la gestion de projet et d'encadrement de collègues. Les deux derniers échelons peuvent ouvrir à une entrée au capital de l'entreprise. "Les gens se projettent sur ces trajets, ils deviennent de véritables forces de proposition au sein de l'entreprise, se réjouit Louis Cornet. La dynamique est positive bien au-delà des six actionnaires actuels." Movify compte actuellement une dizaine de mentors, soit autant de personnes susceptibles de devenir actionnaires dans un an. "C'est un one-shot : je crée l'opportunité, on décide de la saisir ou pas, mais elle ne se représente plus après", précise le CEO. Les apports vont de 5.000 à 100.000 euros en fonction des moyens financiers et de l'appétence au risque entrepreneurial de chacun. Les deux dernières années ont été particulièrement bonnes pour Movify, après un tassement en 2020 (année Covid). L'entreprise emploie 70 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de sept millions d'euros, avec de gros clients dans la finance (Belfius, KBC, ING, Keytrade...), les télécoms (Proximus, Telenet Voo) et les médias (RTBF, VRT...). Louis Cornet ambitionne maintenant un développement international, éventuellement via des acquisitions. Il cible en priorité la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni pour accélérer la croissance de l'entreprise.