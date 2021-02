Après les Gafa, la Commission européenne vient d'ouvrir une enquête formelle contre Mondelez (Lu, Milka, Oreo, Côte d'Or, etc.).

Margrethe Vestager, la commissaire à la Concurrence, cherche à établir si le groupe américain a limité la libre concurrence sur les marchés des biscuits, du café et du chocolat. Mondelez est soupçonné de freiner la possibilité pour ses clients d'acheter ses produits dans un pays où les prix sont plus attractifs avant de les revendre dans le leur. L'enquête préliminaire parle de restrictions de livraisons et de langues apposées sur les emballages et de contraintes tarifaires. Selon la Commission, ces freins réduisent la diversité de l'offre et poussent les prix vers le haut.