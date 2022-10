Le marché de la franchise pèse de 20,8 milliards d'euros, en Belgique. Le succès des concepts de franchise et le fait que leurs points de vente soient plus rentables contribuent à la popularité de la franchise.

"Se lancer dans une formule de franchise, permet à l'entrepreneur de limiter les risques et d'éviter les pièges auxquels les indépendants font face", assure Michaël Rosin, Président de la Fédération belge de la Franchise.

...

"Se lancer dans une formule de franchise, permet à l'entrepreneur de limiter les risques et d'éviter les pièges auxquels les indépendants font face", assure Michaël Rosin, Président de la Fédération belge de la Franchise. Le secteur de la franchise est un secteur en développement en Belgique et joue un rôle primordial au sein de l'économie nationale, plus particulièrement au niveau du commerce de détail et de la restauration, en nombre d'unité de commerces, en chiffres d'affaires et en emploi générés. "Dans le commerce de détail et de la restauration, la franchise emploie près de 47.000 équivalents temps pleins, soit 10,83% des emplois générés dans les secteurs", précise Michaël Rosin.La franchise permet de capitaliser sur la réputation d'une enseigne qui a déjà prouvé son succès. "Se lancer seul aujourd'hui est très compliqué, la franchise permet de compter sur le support d'un vaste réseau, mais aussi profiter du savoir-faire de la formule, de ses canaux de commercialisation, de son soutien logistique", poursuit le Président de la fédération belge. "Obtenir un financement pour une entreprise en franchise est également plus simple pour un candidat entrepreneur."Pour une enseigne aussi, le concept de franchise est une formule attrayante puisqu'elle permet de se développer rapidement. "Les entreprises s'appuient sur des franchisés qui sont en fait des commerçants indépendants, elles profitent donc de leur dynamisme puisque ceux-ci travaillent pour leur propre rentabilité." Limiter les coûts est aussi un avantage pour les enseignes qui partagent alors les investissements avec les franchisés. Les points de vente plus rentablesLe marché de la franchise compte plus de 10.354 points de vente qui génèrent un chiffre d'affaires de 20,8 milliards d'euros. Sur un marché total en commerce de détail et restauration de 99,75 milliards d'euro, la franchise réalise donc une emprise de 20,35% sur le marché belge. Les points de vente en franchise réalisent un chiffre d'affaires 3,5 fois supérieur à la moyenne des autres points de vente. "La franchise permet de faire grimper le chiffre d'affaires", explique Michaël Rosin. Certains secteurs sont particulièrement porteurs et permettent de réaliser un chiffre d'affaires 5 à 6 fois supérieurs à la moyenne des autres points de vente. C'est le cas pour l'alimentation et la restauration par exemple. Pour les secteurs des transports, des soins personnels, des articles de ménage, des vêtements, chaussures et accessoires, les points de vente franchisés réalisent moins de chiffre en moyenne en comparaison avec les autres magasins. "Il n'y a pas tellement d'entreprises de transport sous enseigne en Belgique", analyse le Président de la Fédération belge de la Franchise. Un conseil avant de se lancer dans cette formule ? D'abord s'assurer de la solidité de l'enseigne, connaitre ses motivations et s'assurer du goût du métier. "C'est le franchisé qui est à la manoeuvre, qu'il soit sous franchise ou indépendant, le métier reste le même."