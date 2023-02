Les enseignes Bicyclic et Barracuda ont décidé d'unir leurs forces. Le nouveau groupe sera leader en Belgique francophone.

Bicyclic et Barracuda, deux acteurs majeurs de la vente de vélos en Belgique francophone, ont décidé d'unir leurs forces. Un mariage plus que logique tant les deux partenaires sont complémentaires et bien ancrés dans leur secteur.

13 magasins et 90 employés

Bicyclic possède six magasins situés dans les provinces de Liège, de Namur et du Brabant wallon et se veut un marchand complet: de l'électrique au VTT, de la compétition aux loisirs.

Barracuda est surtout présent à Bruxelles et dans le Brabant wallon et vient d'ouvrir un premier magasin en Flandre, même si une expansion au nord du pays n'est pas dans les cartons. Il ne vend que de l'électrique.

Peut-être la France

Avec 13 magasins et 90 employés, le nouveau groupe sera leader en Belgique francophone. En 2022, les deux enseignes ont vendu 10.000 vélos et réalisé un chiffre d'affaires combiné de 30 millions d'euros.

Elles garderont initialement leur nom, même si le groupe sera dirigé par Hervé Reginster, le CEO de Bicyclic. Celui-ci entend poursuivre son expansion wallonne en s'installant, entre autres, sur l'axe Mons-Tournai et en Ardenne. Avant peut-être la France.

