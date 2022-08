Bike Republic, l'enseigne spécialisée du groupe de Hal, vient de signer le rachat d'IMP Bike à Evere. Un premier pas dans le marché francophone du vélo.

La pandémie et la part de plus en plus belle faite à la mobilité douce dans les grandes villes ont profondément modifié le secteur du vélo en Belgique, qui subit une solide consolidation. Aujourd'hui, pour vendre des cycles, il est crucial de faire des stocks bien à l'avance et tous les acteurs n'ont pas les reins assez solides pour cela. Coup sur coup, trois projets ont ainsi connu un solide coup d'accélérateur.

Il y a d'abord Lucien, le projet de D'Ieteren qui compte déjà huit magasins et privilégie la mobilité urbaine et électrique. Ensuite, Decathlon qui se développe avec de la location, des réparations à domicile et, depuis peu, une puce pour suivre son deux-roues. A la fin du printemps, trois enseignes, deux flamandes (Cool Electro Cycles et Velodome) et une wallonne (Bicyclic), ont en outre créé une joint-venture appelée Raida. L'idée est de continuer à travailler en solo dans ses propres magasins, de ne plus en ouvrir qu'en joint-venture (Louvain et Alost sont déjà une réalité, Uccle arrive cet automne) et de se regrouper pour peser dans les négociations avec les fabricants.

Et puis, il y a Colruyt et son enseigne spécialisée, Bike Republic, née sur les cendres de Fiets! rachetée en 2019. Après avoir restructuré, le groupe de Hal a solidement accéléré et ouvert 10 nouvelles enseignes l'an dernier... Toutes en Flandre jusqu'ici. Signal du début d'une offensive vers le marché francophone, Bike Republic a toutefois racheté la semaine dernière IMP Bike à Evere, une institution bruxelloise aux mains d'Isabelle et Michel Parmentier (d'où le IMP...). Avec l'arrivée dans son giron, le 1er septembre, de CycloM Alost et CycloM Ninove, Bike Republic compte 27 magasins. L'ambition est d'en ouvrir une cinquantaine avec, désormais, un focus sur le sud du pays...

