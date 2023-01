Une cellule de reconversion sera mise en place pour les travailleurs de Makro, a indiqué la ministre wallonne de l'Emploi, Christie Morreale, interrogée sur le sujet, mardi, en commission du parlement wallon.

La demande a été formulée par les syndicats à la fin du mois de décembre afin d'assurer la prise en charge du reclassement professionnel des travailleurs wallons impactés par la faillite de l'entreprise.

Celle-ci a été prononcée le 10 janvier dernier. "L'instruction de la cellule de reconversion s'est tenue le même jour en présence des instances syndicales et du Forem", a expliqué la ministre PS, selon qui "des contacts sont en cours avec les curateurs désignés afin d'identifier les travailleurs concernés".

Au total, 196 emplois sont concernés sur le site de Lodelinsart et environ 250 à Alleur.

La mise en place effective de l'accompagnement sera proposée au bureau exécutif du Forem du 24 janvier, a poursuivi Christie Morreale.

Selon cette dernière, "aucune annonce de licenciement collectif n'a été introduite pour l'entreprise Makro et aucune procédure Renault n'a été activée. Une procédure de réorganisation judiciaire a par contre été ouverte en 2022 et a abouti à la faillite de Makro Cash & Carry NV."

Enfin, un dialogue est prévu avec le cabinet du ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne, "où une réflexion sur la problématique est en cours", a conclu la ministre.

La demande a été formulée par les syndicats à la fin du mois de décembre afin d'assurer la prise en charge du reclassement professionnel des travailleurs wallons impactés par la faillite de l'entreprise. Celle-ci a été prononcée le 10 janvier dernier. "L'instruction de la cellule de reconversion s'est tenue le même jour en présence des instances syndicales et du Forem", a expliqué la ministre PS, selon qui "des contacts sont en cours avec les curateurs désignés afin d'identifier les travailleurs concernés". Au total, 196 emplois sont concernés sur le site de Lodelinsart et environ 250 à Alleur. La mise en place effective de l'accompagnement sera proposée au bureau exécutif du Forem du 24 janvier, a poursuivi Christie Morreale. Selon cette dernière, "aucune annonce de licenciement collectif n'a été introduite pour l'entreprise Makro et aucune procédure Renault n'a été activée. Une procédure de réorganisation judiciaire a par contre été ouverte en 2022 et a abouti à la faillite de Makro Cash & Carry NV." Enfin, un dialogue est prévu avec le cabinet du ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne, "où une réflexion sur la problématique est en cours", a conclu la ministre.