Le tribunal de l'entreprise d'Anvers a prononcé mardi la faillite de Makro Cash & Carry Belgium, maison-mère des six magasins Makro en Belgique, a-t-on appris auprès du syndicat libéral. Quelque 1.400 emplois passent ainsi à la trappe.

Parmi ces six magasins Makro, deux sont situés en Wallonie (Lodelinsart et Alleur). Ces magasins étaient fermés depuis la fin décembre.

La faillite était devenue inéluctable.

Nick Peeters et Nathalie Vermeersch ont été nommés administrateurs. Ils vont à présent procéder à l'inventaire des actifs restants. Le groupe Makro Cash & Carry Belgium avait obtenu une protection contre ses créanciers par le tribunal de l'entreprise d'Anvers en septembre jusqu'à la mi-janvier. Cette décision a été suivie d'une procédure de vente de tout ou partie de la chaîne de magasins.

Le groupe comprenait également 11 magasins du grossiste en restauration Metro, qui eux ont tous été repris par Sligro et Horeca Van Zon.

Seule une offre de reprise avait été formulée pour les magasins Makro, mais elle avait été rejetée.

