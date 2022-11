Contre toute attente, un candidat au rachat pour les magasins Makro s'est fait connaître. Un fonds d'investissement français veut reprendre la majorité du personnel, rapporte mercredi le magazine spécialisé Retail Detail.

Les magasins déficitaires - et assez vieillots - de Makro (six succursales) ont contre toute attente suscité de l'intérêt de rachat. Un candidat français s'est fait connaître, rapporte le site Retail Detail. Le fonds qui reste actuellement anonyme a l'ambition de donner un avenir à quelque 70 % du personnel et serait prêt à donner un montant significatif, stipule le site spécialisé. Le Français reprendrait également le stock et le bâtiment de Liège. Selon Het Nieuwsblad, ce candidat sera assisté d'un Flamand, mais les noms ne sont pas encore connus.La chaîne de supermarchés a entamé mercredi une importante liquidation de ses stocks non alimentaires. Les recettes doivent servir à payer les salaires des employés jusqu'à la fin de l'année. Les magasins resteront ouverts jusqu'à la fin du mois de décembre, mais ils doivent faire face à des rayons vides dans plusieurs départements. Les magasins resteront ouverts jusqu'à la fin du mois de décembre et proposeront progressivement de nouvelles réductions ( à partir de 20 %.). "Nous nous attendons à ce que le nouveau propriétaire ne soit pas intéressé par la gamme spécifique Makro" a déclaré le PDG Vincent Nolf à VRT NWS.En outre, explique le site Retail Detail, il ne semble pas encore certain que le candidat français anonyme sera en mesure de tenir ses promesses sur le plan financier. C'est maintenant au tribunal d'en juger et de choisir les meilleurs scénarios de reprise. Len processus pourrait prendre quelque temps. Les mandataires du tribunal veulent conclure l'affaire d'ici la fin de l'année, ont-ils indiqué précédemment.Cette mystérieuse offre suscite déjà la méfiance des syndicats rapporte encore le site spécialisé. Ces derniers craignent en effet une répétition du scénario Blokker. Cette société avait été rachetée par un entrepreneur néerlandais douteux, Dirk Bron, qui avait fini par mettre les magasins en faillite.