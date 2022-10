L'an dernier, nous vous avions parlé de ReCycle, un magasin pas comme les autres axé sur la circularité du vélo et basé à Waterloo. ReCycle achète, répare et rénove...

L'an dernier, nous vous avions parlé de ReCycle, un magasin pas comme les autres axé sur la circularité du vélo et basé à Waterloo. ReCycle achète, répare et rénove des vélos avant de les revendre. Ce concept store qui intègre aussi un atelier de réparation ouvert à tous vient d'être racheté par Lucien, la filiale vélo de D'Ieteren qui, de la sorte, fait sa grande entrée dans le vélo de seconde main. Une opération très intéressante pour les deux parties. Pierre Cuvelier, le fondateur de ReCycle, s'y assure un sourcing garanti. Quant à Lucien, il trouve un débouché pour les vélos déjà utilisés qu'il va finir par récupérer: modèles de test, fins de leasing, fins de série, etc. Un achat qui a valeur de projet pilote.