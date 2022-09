L'ancien patron d'Infrabel, devenu il y a deux ans le PDG des infrastructures ferroviaires françaises, va déjà être remplacé par son numéro deux.

Luc Lallemand va déjà quitter son titre de PDG de SNCF Réseau. L'information a été diffusée par la lettre d'informations Mobilettre et a été confirmée à Trends Tendances.

L'ancien patron d'Infrabel, l'équivalent belge de SNCF Réseau, devrait être remplacé par l'ancien numéro deux de la maison, Matthieu Chabanel.

Le responsable des infrastructures ferroviaires françaises, qui avait été notre invité dans le Trends Talk Summer cet été, faisait face à un double défi d'envergure: le retour dans le giron de la maison-mère et le retour à l'équilibre, alors que SNCF Réseau était lourdement endetté.

Un conseil d'administration sera convoqué mercredi pour entériner cette décision, sous réserve d'un avis favorable de l'Autorité de régulation des transports. Ce sera, selon la presse française, un "tremblement de terre".

La séparation se fait à l'amiable, mais dans un contexte extrêmement tendu pour les chemins de fer français: aux défis déjà présents se sont ajoutéds les coûts astronomiques de l'énergie, en raison de la crise actuelle, et de nombreux débats sur des chantiers d'infrastructures.

