La famille Boone, qui est le principal actionnaire de Lotus Bakeries, va vendre au moins 55.000 actions du producteur belge de biscuits. Sur la base du cours de clôture de l'action lundi (5.610 euros), il s'agira d'une opération d'au moins 308 millions d'euros.

Les actionnaires familiaux - avec le CEO Jan Boone - détiendront encore environ 50 % des actions après la vente, mais conserveront plus de 65 % des droits de vote. Ils souhaitent également conserver une participation majoritaire à l'avenir, indiquent-ils dans un communiqué de presse. Les 55.000 actions ne seront proposées qu'aux investisseurs institutionnels, donc pas aux investisseurs privés.

Il existe une option permettant d'aller jusqu'à 65.303 actions, ce qui correspondrait à 8% du capital actuel en circulation. Sur la base du cours de clôture de lundi, cela représenterait plus de 366 millions d'euros. Selon les actionnaires familiaux, la vente d'actions est conforme à "l'ambition de Lotus Bakeries d'attirer un groupe d'actionnaires plus diversifié", qui reflète également davantage "la portée géographique de l'entreprise". La famille Boone gardera aussi un joli penny de l'opération. L'action Lotus Bakeries a fortement progressé l'année dernière et a atteint un pic de 5.910 euros la semaine dernière. Il y a un an, elle était cotée à environ 3.350 euros

