Ceux-ci ont en outre perçu 13,6 millions d'euros d'intérêts. "Un prêteur qui aurait prêté dans tous les dossiers depuis la création de la plateforme aurait obtenu aujourd'hui un rendement annuel supérieur à 5%", assure le CEO Frédéric Lévy Morelle (photo) dans un communiqué. Depuis sa création en 2012, Look&Fin a collecté 181 millions d'euros afin de financer 500 PME. Evidemment, qui dit "prêt" dit "risque": la plateforme recense 17 dossiers dans lesquels l'entreprise n'a pas été en mesure de rembourser l'intégralité des montants prêtés. En volume, le taux de défaut est de 1,54%, ce qui serait l'un des plus faibles parmi les plateformes de crowdlending en Europe. "La fidélité de nos prêteurs est la véritable reconnaissance de notre travail, estime Frédéric Lévy Morelle. C'est la qualité des dossiers qui, au final, fait le succès d'une plateforme et par conséquent la poursuite de son développement. Cela se traduit chez nous par un taux de réinvestissement de plus de 60% sur une perspective de trois ans. En d'autres termes, 60% de nos investisseurs ayant réalisé un premier prêt il y a trois ans continuent à prêter régulièrement sur notre plateforme." Look&Fin ambitionne d'atteindre une croissance de 100% sur l'année 2022, en finançant plus de 200 PME.