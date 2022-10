Lidl n'est pas le seul retailer sous pression.

La chaîne de magasin Lidl n'est pas épargnée par la hausse des coûts. Au cours du dernier exercice, le hard discounter a enregistré un déficit de 51,2 millions d'euros en Belgique. Selon De Standaard, le chiffre d'affaires de Lidl a baissé de 2,2% à 2,59 milliards d'euros en Belgique. Pour 100 euros de ventes, l'enseigne a perdu 1,94 euro net. Par heure prestée, le chiffre d'affaires a baissé de 6%. Si l'inflation pousse les consommateurs à se tourner vers les discounters, ceux-ci ne semblent pas épargnés par la crise. Les retailers alimentaires éprouvent en effet beaucoup de difficultés à répercuter les nombreuses hausses des coûts auxquelles ils doivent faire face, notamment celles des prix des matières premières et de l'énergie. L'année dernière, l'inflation alimentaire dans les magasins était inférieure à l'inflation générale, leurs coûts augmentaient donc plus rapidement que leurs prix de vente, ce qui entraînait une forte pression sur les marges. Lidl n'est pas le seul retailer sous pression. Colruyt a annoncé que ses bénéfices seraient "considérablement réduits". Le CEO du groupe, Jef Colruyt, a pointé la pression inflationniste, la baisse des volumes dans les magasins d'alimentation et la politique à bas prix de son entreprise qui ne lui permet pas de répercuter entièrement l'inflation sur le client.