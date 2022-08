Les travailleurs belges ont pris davantage de congés depuis début janvier que l'an dernier à la même période, ressort-il jeudi d'une analyse d'Acerta. Le rythme n'a toutefois pas encore retrouvé celui d'avant la crise du coronavirus.

Au total entre janvier et fin juillet, 5% des heures ouvrables ont été consacrées aux congés, a calculé le fournisseur de services RH. C'est davantage qu'en 2021, lorsque ce taux était de 4,7%.

Les Belges n'ont néanmoins pas encore pris autant de congés qu'en 2019, avant la crise sanitaire. Fin juillet de cette année-là, 5,2% des heures ouvrables étaient des congés. À l'exception de la catégorie des 60-64 ans, tous les travailleurs continuent de gérer leurs vacances avec plus de parcimonie qu'avant la pandémie.

Lire aussi | Un tiers des PME estime que conserver ses travailleurs sera son principal défi RH

Le secteur de la construction se distingue de la moyenne. Les vacances y représentaient 8,8 % des heures ouvrables, une part nettement supérieure à la moyenne de 5% et un taux qui se rapproche du pourcentage de 2019. Les vacances sont convenues collectivement dans ce domaine d'activité, c'est pourquoi le retour à la normale s'y fait plus rapidement, selon Acerta.

"Étant donné que, comme chaque année, toutes les vacances légales de 2022 devront être prises avant le 31 décembre, nous recommandons aux employeurs et aux travailleurs de planifier le solde des vacances en temps voulu, en particulier pour la période populaire des vacances de Noël, mais aussi pour celles d'automne", conseille Nathalie Florent, experte chez Acerta.

Les données recueillies par l'organisme proviennent de quelque 260.000 travailleurs du secteur privé.

Au total entre janvier et fin juillet, 5% des heures ouvrables ont été consacrées aux congés, a calculé le fournisseur de services RH. C'est davantage qu'en 2021, lorsque ce taux était de 4,7%. Les Belges n'ont néanmoins pas encore pris autant de congés qu'en 2019, avant la crise sanitaire. Fin juillet de cette année-là, 5,2% des heures ouvrables étaient des congés. À l'exception de la catégorie des 60-64 ans, tous les travailleurs continuent de gérer leurs vacances avec plus de parcimonie qu'avant la pandémie. Le secteur de la construction se distingue de la moyenne. Les vacances y représentaient 8,8 % des heures ouvrables, une part nettement supérieure à la moyenne de 5% et un taux qui se rapproche du pourcentage de 2019. Les vacances sont convenues collectivement dans ce domaine d'activité, c'est pourquoi le retour à la normale s'y fait plus rapidement, selon Acerta. "Étant donné que, comme chaque année, toutes les vacances légales de 2022 devront être prises avant le 31 décembre, nous recommandons aux employeurs et aux travailleurs de planifier le solde des vacances en temps voulu, en particulier pour la période populaire des vacances de Noël, mais aussi pour celles d'automne", conseille Nathalie Florent, experte chez Acerta. Les données recueillies par l'organisme proviennent de quelque 260.000 travailleurs du secteur privé.