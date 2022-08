Attirer les collaborateurs adéquats, mais surtout les garder, tels seront les deux principaux défis RH auxquels seront confrontées les PME dans les prochains mois, selon elles. Six dirigeants sur 10 (60,5%) estiment en effet que la rétention des travailleurs au sein de leur entreprise sera une tâche ardue; elle arrive en tête des préoccupations pour 31,8% des 500 répondants au baromètre semestriel de l'emploi d'Acerta, ETION et VKW Limburg.

"Il s'agit là, bien entendu, d'une conséquence de la pénurie de main-d'oeuvre : les travailleurs sont de plus en plus conscients d'avoir les rênes en main et de pouvoir davantage mener leur carrière comme ils l'entendent", commente Acerta. Parmi les autres défis RH qui occuperont les entreprises, les dirigeants évoquent: veiller au bien-être mental des collaborateurs ou l'améliorer (30,3%), offrir des salaires compétitifs (23,2%), proposer des possibilités de formation et de développement (25%) et trouver suffisamment de personnel (21,7%).

Pour garder leurs collaborateurs, les dirigeants de PME estiment que l'accent doit surtout être mis sur le bien-être (86%) et sur un package salarial attrayant (78%). "Pour être et rester un employeur attrayant pour le personnel existant et à venir, les PME misent également sur une autre thématique sociétale essentielle : la mobilité (verte). 60% investissent ou veulent investir dans des solutions de mobilité pour les travailleurs. Les avantages qu'ils proposent restent toutefois classiques: l'indemnité vélo, le remboursement des transports en commun, la voiture de société et la carte de carburant", ajoute Acerta.

