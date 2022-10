Alors que les prix dans la grande distribution ne cessent de grimper, chaque réduction est la bienvenue. Et parfois, celle-ci concerne des produits presque périmés ou "en vente rapide."

Les produits proposés en vente rapide sont des produits qui bénéficient généralement d'une réduction car ils sont à consommer rapidement. L'objectif de ces ventes rapides est non seulement de réduire le gaspillage alimentaire mais également de soutenir le pouvoir d'achat en proposant des réductions sur des produits dont les dates limites approchent. Les dates sur les produits alimentaires renvoient soit à une date limite de consommation (date après laquelle la consommation d'un produit peut devenir dangereuse pour la santé) ou à une date limite de durabilité minimale (date à laquelle la denrée peut avoir perdu une partie de ses qualités spécifiques sans pour autant présenter un risque sanitaire).Carrefour propose déjà depuis longtemps cette formule avec des étiquettes jaunes qui indiquent une promotion. Delhaize a décidé d'accroître la visibilité de ces produits en magasin en les rassemblant dans un même endroit, appelé les no waste corners. "Les consommateurs recherchent les prix les plus bas, ce qui se traduit depuis quelque temps par une forte augmentation des ventes de nos produits de la marque propre Delhaize", explique Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. Les produits presque périmés sont également avantageux puisqu'ils sont en moyenne jusqu'à 30% moins chers. Les ventes de ces produits presque périmés ont également déjà augmenté de 5 à 10% depuis qu'ils sont disponibles au même endroit. Du côté du groupe Colruyt, la vente rapide ne concerne que les chaînes de magasins Okay. "C'est un système qui convient bien à l'enseigne de proximité où les consommateurs font généralement de petites courses ou des achats de dépannage", explique Nathalie Roisin, porte- parole de Colruyt. Le groupe assure que son système d'approvisionnement automatisé permet d'optimiser les stocks en magasin de sorte que le volume des marchandises qui deviennent invendables est réduit: "97% de nos produits frais et surgelés sont vendus, le reste est donné aux banques alimentaires". Celles-ci disposent de temps pour les distribuer avant qu'ils ne périment puisque les produits sont retirés des rayons quatre jours avant. Foodello, une entreprise finlandaise, a basé son business model sur la vente de ces produits périmés. Sous la devise "plus de rabais, moins de gaspillage alimentaire", la plateforme en ligne propose des remises de 20 à 90% sur des produits que les supermarchés ne peuvent ou ne veulent plus vendre parce qu'ils sont (presque) périmés ou présentent un défaut d'emballage. "L'inflation a considérablement accru la nécessité d'économiser sur les produits d'épicerie. Nous le remarquons également au niveau de la clientèle, qui augmente à un rythme rapide", a déclaré Bas Dekker, le directeur marketing. L'entreprise vient de se lancer en Flandre et souhaite s'implanter dans le reste de la Belgique cette année.