Les prix en supermarchés continuent d'augmenter : au mois de novembre, ils étaient en moyenne 18% plus élevés qu'en novembre de l'année dernière selon l'analyse du panier de Testachats sur quelque 3 000 produits de sept chaînes de supermarchés.

L'organisation de consommateurs avait constaté un taux d'inflation de plus de 15% sur son panier le mois dernier. Alors que les chiffres officiels annoncent une baisse de l'inflation globale (de 12,27 à 10,63%) dûe en partie à la baisse des prix de l'énergie, celle des produits alimentaires poursuit malheureusement son ascension. L'inflation du panier de Testachats s'élève à plus de 18% pour le mois de novembre comparé à l'année passée. Un caddie moyen coûte désormais 488 euros par mois, soit 75 euros de plus qu'il y a un an, et 11 euros de plus qu'il y a un mois.

Une famille de deux personnes dépense désormais 488 euros par mois, soit 75 euros de plus qu'il y a un an.

Le prix des crevettes explose

Parmi les produits dont le prix a le plus augmenté, les crevettes grises arrivent en tête (+61% !). Les fêtes à venir y sont peut-être pour quelque chose mais celles-ci ne figuraient pas parmi les produits connaissant une forte hausse de prix.

Les frites surgelées font quant à elles leur apparition dans le top 5 des hausses les plus fortes,et coûtent désormais 47% de plus qu'il y a un an. Le papier d'aluminium, les spaghettis et les articles en papier complètent le top 5.

Les légumes, la viande et les produits d'épicerie ont augmenté de 18 % en moyenne, avec certains pics d'augmentation pour les spaghettis (+ 41%), les concombres (+ 38%) et l'huile de friture (+ 37%).

Seules les pommes Granny Smith (-5%) et les cacahuètes salées (-3%) font exception à la règle et ont connu une baisse de prix par rapport à l'année précédente. Pour les fruits, l'inflation est relativement stable, autour de 7%.

Produits laitiers coûteux

Depuis plusieurs mois, ce sont les produits laitiers en particulier qui ont le plus progressé. Dans l'ensemble, les prix ont augmenté de 24%, avec certains pics d'augmentation comme pour le fromage jeune (gouda) (+ 37%), le beurre (+ 33%) et le lait demi-écrémé (+32 %). Les lasagnes préparées sont également en moyenne 22% plus chères en novembre dernier qu'il y a un an.

