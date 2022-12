Repenser la consommation d'énergie de son entreprise n'implique pas nécessairement d'investir dans de gros travaux de rénovation qui demanderont à la fois du temps et de l'argent. Il existe ce que les auditeurs énergétiques appellent des "Quick Wins ", des actions faciles et rapides à mettre en place pour réduire la facture.

En cette fin d'année, Trends Tendances pose des questions très concrètes concernant la crise énergétique et économique.

Quels sont les conseils donnés par un auditeur énergétique pour améliorer l'efficacité énergétique d'une entreprise?

Avant de s'attaquer à un problème, il faut pouvoir en déceler la source. Et c'est là le défaut majeur des entreprises, selon l'auditrice énergétique agréée Caroline Mouton: elles ne savent pas précisément quelles quantités d'énergie elles consomment, ni comment."La première chose qu'on dit, de manière générale, c'est de pouvoir monitorer au mieux le bâtiment, et donc justement mettre des capteurs et des sous-compteurs pour voir quels sont les postes qui consomment le plus. Souvent, on n'a qu'une consommation annuelle, une unique facture. Or, en allant dans le détail, si on sait qu'on consomme plus à un endroit qu'à un autre, on peut agir. Donc le premier conseil qu'on donne est de monitorer et établir une comptabilité énergétique."

Une fois cette première étape de franchie, les entreprises peuvent mettre en oeuvre des actions concrètes pour réduire leur facture. "Niveau efficacité, s'attaquer à la régulation et gestion, ça se fait très vite. C'est une des premières choses qu'on conseille de faire." Notamment :

pour l'éclairage, veiller à bien l'éteindre quand il faut,

pareil pour la ventilation, qui consomme de l'énergie et du chauffage aussi puisqu'on ramène tout le temps de l'air frais,

même principe pour le chauffage : on voit qu'il y a des bureaux encore chauffés à 22-23°C, alors que la température de consigne est plus basse.

Tous ces actes, c'est ce qu'on appelle des Quick Wins. "Ce sont des choses qu'on peut rapidement et facilement mettre en place et qui font gagner beaucoup. C'est ce que les entreprises préfèrent parce que cela a des temps de retour assez courts - c'est souvent en dessous de cinq ans. Elles savent donc les budgéter."

Et sur le long terme ?

"On peut aussi aller plus loin : remplacer le système de chauffage par quelque chose qui va être plus performant, puis si le bâtiment est une passoire énergétique, on conseille évidemment de ré-isoler les murs et la toiture, de changer le vitrage... Mais là, ce sont des travaux qui vont d'office être plus conséquents."

Contrairement aux Quick Wins, entreprendre des travaux de rénovation de plus grande envergure prendra plus de temps, entre 10 et 20 ans environ. Et pour cause : dans la plupart des cas, il faut demander un permis d'urbanisme au préalable. "D'office, on conseille de le faire parce qu'il est important de limiter les consommations. Ce sont des décisions que les entreprises doivent prendre mais à plus long terme. À ce moment-là, elles les intègrent davantage dans leur plan d'investissement, qui s'étale sur plus de cinq ans."

