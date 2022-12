Voici quelques trucs et astuces très simples qui, s'ils ne changent pas fondamentalement le PEB de votre habitation, soulageront votre facture énergétique tout en vous faisant gagner quelques degrés.

La porte

Certaines maisons plus anciennes ont encore le "sourire" d'une boîte aux lettres posée à même la porte d'entrée. Si une boîte aux lettres intégrée à la porte peut présenter des avantages, son gros inconvénient est de refroidir toute l'habitation si courrier et publicité empêchent le clapet de se fermer correctement. Il vous suffit d'installer une brosse de calfeutrage pour empêcher les courants d'air de rentrer. Il n'y a même pas besoin d'outil pour le placement, certains modèles étant adhésifs (d'autres sont à visser).

Un air polaire se faufile sous votre porte d'entrée? Pensez immédiatement au "boudin de porte", que beaucoup ont connu chez leurs grands-parents, afin de stopper le froid. Plus "professionnel", placez un bas de porte à votre porte d'entrée (certains sont également adhésifs et se posent très rapidement et facilement).

Les fenêtres

Si le vent du Nord vous "attaque" via vos fenêtres, il existe plusieurs solutions. Tout d'abord s'il s'agit d'un problème de jour dans un châssis, ayant travaillé, celui-ci peut être résolu par la pose d'un joint isolant sur le châssis en bas ou en haut de la fenêtre.

Autre astuce relativement simple, surtout si vous êtes locataires et ne voulez pas vous lancer dans des frais importants, c'est d'opter pour des rideaux thermiques (ou isolants) qui feront barrage au froid en isolant ainsi mieux vos fenêtres.

Si vous en avez, fermer les volets la nuit peut aussi prémunir contre l'humidité et le froid.

Si vos fenêtres ne sont pas équipées de double vitrage, sachez qu'il est possible de poser un survitrage sur ceux-ci afin d'éviter les trop importantes déperditions de chaleur. Mais attention, cela ne sera jamais aussi performant qu'un vrai double vitrage. De plus, il vous faudra faire appel à un professionnel.

L'intérieur

Afin d'augmenter le rayonnement de vos radiateurs, n'hésitez pas à placer derrière ceux-ci des panneaux réflecteurs (des plaques de type aluminium) qui renverront une grande partie de la chaleur plutôt que de la perdre contre le mur.

Un dallage trop froid en hiver ? Pensez à un tapis ! Esthétique et plus chaud qu'un carrelage, il contribuera à l'isolation de votre habitation mais sera également votre allié contre l'humidité.

Plus onéreux, mais si vous avez dans l'idée de repeindre certaines pièces de votre maison, optez pour de la peinture isolante, qui améliorera l'isolation thermique de vos murs.

Dans votre garage ou votre cave partent des tuyaux d'eau apparents ? On saurait que trop vous conseiller de les isoler afin d'éviter que l'eau chaude, y circulant, perde trop vite sa chaleur.

Finalement, il est souvent question d'isoler le ballon d'eau ou le chauffe-eau afin d'éviter les déperditions de chaleur. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, cette opération est expliquée, étapes par étapes, sur de nombreux sites de DIY. Pour les autres, mieux vaut faire appel à un professionnel afin que votre tentative d'isolation n'entraine pas plus de problèmes que de solutions.

La porteCertaines maisons plus anciennes ont encore le "sourire" d'une boîte aux lettres posée à même la porte d'entrée. Si une boîte aux lettres intégrée à la porte peut présenter des avantages, son gros inconvénient est de refroidir toute l'habitation si courrier et publicité empêchent le clapet de se fermer correctement. Il vous suffit d'installer une brosse de calfeutrage pour empêcher les courants d'air de rentrer. Il n'y a même pas besoin d'outil pour le placement, certains modèles étant adhésifs (d'autres sont à visser).Un air polaire se faufile sous votre porte d'entrée? Pensez immédiatement au "boudin de porte", que beaucoup ont connu chez leurs grands-parents, afin de stopper le froid. Plus "professionnel", placez un bas de porte à votre porte d'entrée (certains sont également adhésifs et se posent très rapidement et facilement).Les fenêtresSi le vent du Nord vous "attaque" via vos fenêtres, il existe plusieurs solutions. Tout d'abord s'il s'agit d'un problème de jour dans un châssis, ayant travaillé, celui-ci peut être résolu par la pose d'un joint isolant sur le châssis en bas ou en haut de la fenêtre.Autre astuce relativement simple, surtout si vous êtes locataires et ne voulez pas vous lancer dans des frais importants, c'est d'opter pour des rideaux thermiques (ou isolants) qui feront barrage au froid en isolant ainsi mieux vos fenêtres.Si vous en avez, fermer les volets la nuit peut aussi prémunir contre l'humidité et le froid. Si vos fenêtres ne sont pas équipées de double vitrage, sachez qu'il est possible de poser un survitrage sur ceux-ci afin d'éviter les trop importantes déperditions de chaleur. Mais attention, cela ne sera jamais aussi performant qu'un vrai double vitrage. De plus, il vous faudra faire appel à un professionnel.L'intérieurAfin d'augmenter le rayonnement de vos radiateurs, n'hésitez pas à placer derrière ceux-ci des panneaux réflecteurs (des plaques de type aluminium) qui renverront une grande partie de la chaleur plutôt que de la perdre contre le mur.Un dallage trop froid en hiver ? Pensez à un tapis ! Esthétique et plus chaud qu'un carrelage, il contribuera à l'isolation de votre habitation mais sera également votre allié contre l'humidité.Plus onéreux, mais si vous avez dans l'idée de repeindre certaines pièces de votre maison, optez pour de la peinture isolante, qui améliorera l'isolation thermique de vos murs.Dans votre garage ou votre cave partent des tuyaux d'eau apparents ? On saurait que trop vous conseiller de les isoler afin d'éviter que l'eau chaude, y circulant, perde trop vite sa chaleur.Finalement, il est souvent question d'isoler le ballon d'eau ou le chauffe-eau afin d'éviter les déperditions de chaleur. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, cette opération est expliquée, étapes par étapes, sur de nombreux sites de DIY. Pour les autres, mieux vaut faire appel à un professionnel afin que votre tentative d'isolation n'entraine pas plus de problèmes que de solutions.