Les entreprises ont levé un montant record en 2021

En 2021, les entreprises ont levé un montant record de 12,1 billions de dollars (10,7 billions d'euros) sur les marchés financiers mondiaux, selon les calculs du journal économique britannique Financial Times. L'argent a été levé via la vente d'actions, l'émission d'obligations et de nouvelles facilités de crédit.