Les entreprises embauchent moins d'employés en formation. C'est le constat que fait l'agence de statistiques européenne Eurostat dans une étude sortie cette semaine. Un chiffre qui baisse pour la première fois en quinze ans.

Ainsi, en 2020, 67,4% des entreprises européennes employant dix personnes ou plus étaient considérées comme des "entreprises formatrices", ce qui signifie que leur personnel participe soit à des cours de formation professionnelle continue (FPC), soit au moins à l'une des autres formes de FPC (formation guidée sur le lieu de travail, apprentissage, etc.)

L'étude, réalisée tous les cinq ans, rapporte qu'en 2015, elles étaient 70,5% à embaucher en formation, soit une baisse de 3,1 points de pourcentage (pp). C'est l'arrêt d'une augmentation qui était constante depuis 2005, avec 55,6% d'entreprises formatrices cette année-là, puis 63,6% en 2010, pour donc atteindre les 70,5% encore cinq ans plus tard.

Si on zoome sur chaque État membre, on remarque que la part des entreprises qui dispensaient une forme quelconque de FPC en 2020 était la plus élevée en Lettonie (96,8 %), suivie de la Suède (91,5 %), de la République tchèque (85,9) et de la Belgique (82,2 %), qui se retrouve donc 4ème au classement européen. Cette dernière gagne six places par rapport à 2015.

Les entreprises Belges ont été ces quinze dernières années au-dessus des moyennes européennes. Ainsi, 62,5% d'entre elles employaient en formation en 2005. Elles étaient 77,6% en 2010, puis 83,9% en 2015. Un chiffre qui a enregistré une plus faible baisse qu'en Europe, n'ayant perdu que 1,7 pp en 2020.

La plupart des secteurs des services touchés

Selon les experts d'Eurostat, cette baisse s'explique "très probablement" par une réduction des activités commerciales, des fermetures et des restrictions dues à la pandémie de COVID-19. D'où le fait que les secteurs des services soient touchés par cette baisse.

Alors que les secteurs de l'information, de la communication, des activités financières et d'assurance étaient les plus susceptibles d'employer en formation, ils perdent 1,7 pp d'entreprises formatrices en 2020 (soit 82,8%). Une baisse encore plus forte dans les secteurs de l'hébergement, des transports, de la vente et de la restauration, qui enregistrent une perte de 4,4 pp, soit 62,1%.

Mais c'est le secteur de la construction qui accuse la plus forte diminution, soit -5,3 pp, de la part des entreprises dispensant une FPC entre 2015 (69,4%) et 2020 (64,1%). A noter que seules les entreprises de l'industrie (hors construction) ont connu une légère augmentation d'1 pp, soit 70,5% d'entreprises formatrices en 2020.

En Belgique, la répartition est un peu différente, puisque les secteurs de l'industrie, de l'information et de la communication, des activités financières et d'assurance ont enregistré une très légère baisse de 0,1 à 0,2 pp entre 2015 et 2020. La baisse est un peu plus forte pour les secteurs de l'hébergement, des transports, de la vente et de la restauration (-2,8 pp). A l'inverse, c'est le secteur de la construction qui enregistre une hausse d'1,8 pp.

