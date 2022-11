En octobre, la consommation d'électricité des Belges, ménages comme entreprises, a baissé de 9,6% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, selon des chiffres du gestionnaire de transport et de réseau du pays Elia dont fait état Le Soir vendredi.

"Une partie de cette baisse est certainement due aux bonnes conditions climatiques", explique la porte-parole d'Elia, Marleen Vanhecke. "Mais lorsqu'on les neutralise, nous arrivons encore à une baisse d'environ 6%, qu'il est raisonnable d'attribuer à des baisses de consommation volontaires des ménages et des entreprises."

Les chiffres d'Elia tendent aussi à démontrer que la tendance s'est renforcée dans le courant de l'année. D'après les données brutes consultées par Le Soir, tous les mois de cette année jusqu'à octobre affichent une baisse, y compris quand on exclut les effets de la météo favorable. Mais, alors que cette baisse ne dépassait pas les 4 % avant le mois d'août, elle a atteint plus de 7 % en septembre, pour arriver à 6 % en octobre.

Ces premiers éléments semblent crédibiliser le cap tenu par le gouvernement fédéral et les Régions, qui ont exclu des mesures obligatoires de baisse de consommation à ce stade, estimant que les ménages et les entreprises avaient, d'eux-mêmes, levé le pied.

Reste à voir si la consommation restera sous contrôle après l'arrivée des nouvelles aides fédérales, qui couvrent les mois de novembre à mars prochains.

