Selon un baromètre de Luminus avec IPSOS, les Belges ont pris certains réflexes pour économiser l'énergie mais il y a encore du potentiel.

En août dernier, Luminus a lancé un grand baromètre de l'énergie en collaboration avec IPSOS et Sia Partners. Objectifs : connaître la perception qu'ont les Belges de la situation actuelle du marché de l'énergie, savoir comment ils contrôlent leur consommation - que ce soit dans leurs comportements ou grâce à leurs investissements - et comment ils s'informent quand il s'agit d'énergie. Selon les résultats de cette étude menée au niveau national, il reste beaucoup de potentiel pour économiser encore plus d'énergie.

L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas

Il ressort de cette étude que 80% des Belges ont mis en place des gestes ou actions pour diminuer leur consommation ces 24 derniers mois, et que les actions les plus souvent mises en place (par ex. éteindre les lumières, pour 65%) impactent surtout la consommation d'électricité. Les mesures avec le plus d'impact sur la consommation de gaz sont mises en place par maximum 50% des Belges (50% utilisent moins d'eau chaude, 47% diminuent la température de chauffage...). Il reste donc beaucoup de potentiel pour économiser encore plus d'énergie : chaque Belge suit en moyenne 4.3 actions sur les 12 actions les plus citées.

Adaptation des acomptes pour éviter les mauvaises surprises

42% des Belges ont d'ailleurs augmenté leur acompte mensuel pour l'énergie. La plupart des Belges qui ont adapté leur acompte mensuel l'ont fait de leur propre initiative. D'autres l'ont fait suite à une suggestion récente de leur fournisseur d'énergie et automatiquement lors du décompte annuel. On ne peut ici que souligner combien il est important que les acomptes collent à la réalité. En tant que fournisseur, Luminus recommande d'ailleurs à ses clients d'actualiser leurs acomptes pour éviter des surprises sur la facture de décompte.

Contrôle de la consommation : quels moyens ?

71% des Belges se déclarent relativement au courant des différentes façons de mesurer leur consommation d'énergie (entre autres, en encodant leur consommation via les zones clients des fournisseurs). Dans le Hainaut, ce chiffre atteint même 79%. 19% encodent mensuellement leur consommation de manière à pouvoir adapter leurs acomptes ou avoir une estimation de leur décompte futur.

Intérêt croissant pour un avenir décarboné

48% des Belges déclarent que leur intérêt personnel pour les conséquences du changement climatique et la nécessité d'énergie renouvelable a augmenté ces 6 derniers mois. Un bon tiers des Belges soutiennent inconditionnellement la transition vers une société climatiquement plus neutre. Pour la grande majorité des autres (57%), le soutien existe tant qu'il n'a pas d'impact financier personnel trop important.

Confiance dans le fournisseur

Les Belges font confiance à leur fournisseur d'énergie pour les informer sur les moyens à mettre en place pour économiser l'énergie (62% des Belges les consultent à ce sujet). Leurs autres sources privilégiées sont les amis/la famille (60%) ou la presse (55%). 32% des Belges qui éprouvent des difficultés pour payer leurs factures ont demandé et bénéficié de l'aide des fournisseurs via un plan de paiement.

Actions entreprises par les consommateurs et investissements mis en place

80% des Belges déclarent avoir adapté leur comportement ces 24 derniers mois pour diminuer leur consommation d'énergie. 11% ont fait de petits investissements (vannes thermostatiques, films pour radiateurs...), 12% des plus grands (remplacement des châssis, nouveau système de chauffage...). Bien que beaucoup des gestes effectués l'étaient déjà avant ces deux dernières années (éteindre les lumières, placer des lampes LED...), les Belges ont aussi mis en place de nouvelles choses ces deux dernières années (15% ont commencé à utiliser moins d'eau chaude, 16% ont commencer à diminuer la température ambiante au thermostat). Quand il s'agit d'investir pour l'énergie ces 12 prochains mois, les Belges pensent surtout au placement de panneaux solaires pour diminuer leur facture (envisagé par 44% des futurs investisseurs et 9% des Belges pour ces 12 prochains mois). Viennent suite l'installation de pompes à chaleur et l'isolation de toits.

En août dernier, Luminus a lancé un grand baromètre de l'énergie en collaboration avec IPSOS et Sia Partners. Objectifs : connaître la perception qu'ont les Belges de la situation actuelle du marché de l'énergie, savoir comment ils contrôlent leur consommation - que ce soit dans leurs comportements ou grâce à leurs investissements - et comment ils s'informent quand il s'agit d'énergie. Selon les résultats de cette étude menée au niveau national, il reste beaucoup de potentiel pour économiser encore plus d'énergie.L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pasIl ressort de cette étude que 80% des Belges ont mis en place des gestes ou actions pour diminuer leur consommation ces 24 derniers mois, et que les actions les plus souvent mises en place (par ex. éteindre les lumières, pour 65%) impactent surtout la consommation d'électricité. Les mesures avec le plus d'impact sur la consommation de gaz sont mises en place par maximum 50% des Belges (50% utilisent moins d'eau chaude, 47% diminuent la température de chauffage...). Il reste donc beaucoup de potentiel pour économiser encore plus d'énergie : chaque Belge suit en moyenne 4.3 actions sur les 12 actions les plus citées.Adaptation des acomptes pour éviter les mauvaises surprises42% des Belges ont d'ailleurs augmenté leur acompte mensuel pour l'énergie. La plupart des Belges qui ont adapté leur acompte mensuel l'ont fait de leur propre initiative. D'autres l'ont fait suite à une suggestion récente de leur fournisseur d'énergie et automatiquement lors du décompte annuel. On ne peut ici que souligner combien il est important que les acomptes collent à la réalité. En tant que fournisseur, Luminus recommande d'ailleurs à ses clients d'actualiser leurs acomptes pour éviter des surprises sur la facture de décompte.Contrôle de la consommation : quels moyens ?71% des Belges se déclarent relativement au courant des différentes façons de mesurer leur consommation d'énergie (entre autres, en encodant leur consommation via les zones clients des fournisseurs). Dans le Hainaut, ce chiffre atteint même 79%. 19% encodent mensuellement leur consommation de manière à pouvoir adapter leurs acomptes ou avoir une estimation de leur décompte futur.Intérêt croissant pour un avenir décarboné48% des Belges déclarent que leur intérêt personnel pour les conséquences du changement climatique et la nécessité d'énergie renouvelable a augmenté ces 6 derniers mois. Un bon tiers des Belges soutiennent inconditionnellement la transition vers une société climatiquement plus neutre. Pour la grande majorité des autres (57%), le soutien existe tant qu'il n'a pas d'impact financier personnel trop important.Confiance dans le fournisseurLes Belges font confiance à leur fournisseur d'énergie pour les informer sur les moyens à mettre en place pour économiser l'énergie (62% des Belges les consultent à ce sujet). Leurs autres sources privilégiées sont les amis/la famille (60%) ou la presse (55%). 32% des Belges qui éprouvent des difficultés pour payer leurs factures ont demandé et bénéficié de l'aide des fournisseurs via un plan de paiement.Actions entreprises par les consommateurs et investissements mis en place80% des Belges déclarent avoir adapté leur comportement ces 24 derniers mois pour diminuer leur consommation d'énergie. 11% ont fait de petits investissements (vannes thermostatiques, films pour radiateurs...), 12% des plus grands (remplacement des châssis, nouveau système de chauffage...). Bien que beaucoup des gestes effectués l'étaient déjà avant ces deux dernières années (éteindre les lumières, placer des lampes LED...), les Belges ont aussi mis en place de nouvelles choses ces deux dernières années (15% ont commencé à utiliser moins d'eau chaude, 16% ont commencer à diminuer la température ambiante au thermostat). Quand il s'agit d'investir pour l'énergie ces 12 prochains mois, les Belges pensent surtout au placement de panneaux solaires pour diminuer leur facture (envisagé par 44% des futurs investisseurs et 9% des Belges pour ces 12 prochains mois). Viennent suite l'installation de pompes à chaleur et l'isolation de toits.