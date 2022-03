De nombreux Belges (un sur cinq) se sont tournés vers des applications dédiées pour gérer des soucis de bien-être, de stress ou d'insomnie.

La santé mentale fut l'un des sujets importants pendant la pandémie. De nombreux Belges (un sur cinq) se sont tournés vers des applications dédiées pour gérer des soucis de bien-être, de stress ou d'insomnie. Parmi celles-ci, celles encourageant la méditation ont connu un véritable succès tant en entreprises que chez les particuliers. Aujourd'hui que la situation se décante, la fréquentation de ces applis ne faiblit pas. Partenamut a donc décidé, et c'est une nouveauté 2022, de rembourser partiellement les abonnements. C'est notamment le cas pour quatre applis reconnues de méditation: Petit Bambou, Headspace, Calm et Insight Timer. Partenamut remboursera jusqu'à 20 euros par an.